/Video Viral: అసలు నువ్వు తల్లివేనా..?.. బ్రిడ్జ్ అంచున పసికందు.. రీల్స్ మోజులో మహిళ.. వీడియోపై దుమారం..

Woman making reels near bridge video viral: ఇటీవల కొంత మంది జనాలు సోషల్ మీడియాలో ఫెమస్ అయ్యేందుకు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. తమ ప్రాణాలను సైతం రిస్క్ లో వేస్తున్నారు. కొన్ని సార్లు జంతువులతో రీల్స్ చేస్తున్నారు. మరికొన్నిసార్లు రీల్స్ పిచ్చిలో వారి లైఫ్ తో పాటు ఇతరుల ప్రాణాల్ని సైతం పణంగా పెడుతున్నారు. రీల్స్, వ్యూస్, కామెంట్స్ ల మోజులో పడి ఎంతటి దారుణాలు చేసేందుకు అయిన వెనుకాడటంలేదు.
ఈ నేపథ్యంలో ఒక జంట తమ పసికందును తీసుకుని బ్రిడ్జ్ దగ్గరకు వెళ్లారు. ఆమె అక్కడ రీల్స్ తీయాలని అనుకుంది. ఇంతలో ఫోన్ తీసి రీల్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. కానీ పసికందును మాత్రం బ్రిడ్జ్ పక్కన వదిలేశారు. ఆమె రీల్స్ మోజులో పడిపోయింది. ఇంతలో బాలుడు పాక్కుంటూ ఆ బ్రిడ్జ్ మీదకు ఎక్కాడు. అప్పుడు అతని తండ్రి గమనించాడు .
వెంటనే అక్కడకు చేరుకుని పసికందును వెంటనే ఎత్తుకున్నాడు. అతను రావడం ఏమాత్రం ఆలస్యమైన ఆ పసికందు బ్రిడ్జ్ నుంచి పడిపోయి ఘోరం జరిగేది. ఇంత జరిగిన ఆమె మాత్రం తన రీల్స్ పిచ్చిలోనే ఉంది. ఈ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. దీంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఆ మహిళను తిట్టిపోస్తున్నారు.
ఈ రీల్స్ పిచ్చితనం ఏంటని ఏకీపారేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ బ్రిడ్జ్ వీడియో పై నెటిజన్లు సీరియస్ అయి ఆమెపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమకు సంతానంలేరని ఆస్పత్రులు, గుళ్ల చుట్టు తిరుగుతుంటారు. అలాంటిది ఈ మహిళ ఇంత నెగ్లీజెన్సీగా ఎలా ఉండగలుగుతుందని షాక్ అవుతున్నారు.