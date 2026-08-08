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Video Viral: అసలు నువ్వు తల్లివేనా..?.. బ్రిడ్జ్ అంచున పసికందు.. రీల్స్ మోజులో మహిళ.. వీడియోపై దుమారం..

Woman reels near bridge: మహిళ బ్రిడ్జ్ దగ్గర  తన ఫోన్ లో రీల్స్ తీసుకుంటుంది. ఇంతలో పసికందు బ్రిడ్జ్ పైకి ఎక్కాడు.ఈ ప్రమాదకర వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 08, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:06 PM IST
Video Viral: అసలు నువ్వు తల్లివేనా..?.. బ్రిడ్జ్ అంచున పసికందు.. రీల్స్ మోజులో మహిళ.. వీడియోపై దుమారం..
Image Credit: videoviral(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: అసలు నువ్వు తల్లివేనా..?.. బ్రిడ్జ్ అంచున పసికందు.. రీల్స్ మోజులో మహిళ.. వీడియోపై దుమారం..
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