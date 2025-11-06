English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: వీడసలూ మనిషేనా..?.. రన్నింగ్ బస్సులో యువతి ప్రైవేటు పార్ట్‌ల మీద చెయ్యివేసి మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

Video Viral: వీడసలూ మనిషేనా..?.. రన్నింగ్ బస్సులో యువతి ప్రైవేటు పార్ట్‌ల మీద చెయ్యివేసి మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

Woman molested in Running bus: నిద్రలో ఉన్న యువతి ప్రైవేటు పార్ట్ లను నొక్కుతూ నీచంగా ప్రవర్తించాడు. అంతటితో ఆగకుండా ఆమె ఇన్నర్ లో చేయి వేసేందుకు ప్రయత్నించాడు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 6, 2025, 07:55 PM IST
  • బస్సులో రెచ్చిపోయిన కామాంధుడు..
  • చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్ ల డిమాండ్..

Trending Photos

BSNL: బీఎస్ఎన్‌ఎల్‌ ఫైబర్ ఆఫర్.. కేవలం రూ.399 కే 3300 జీబీ చౌకైన ప్లాన్‌..!
5
BSNL Fiber 399 plan
BSNL: బీఎస్ఎన్‌ఎల్‌ ఫైబర్ ఆఫర్.. కేవలం రూ.399 కే 3300 జీబీ చౌకైన ప్లాన్‌..!
Hardik Pandya: బీచ్‌లో గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో ఎంజాయ్ చేస్తున్న హార్దిక్‌ పాండ్యా.. రొమాంటిక్‌ ఫొటో వైరల్‌..!
5
hardik pandya
Hardik Pandya: బీచ్‌లో గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో ఎంజాయ్ చేస్తున్న హార్దిక్‌ పాండ్యా.. రొమాంటిక్‌ ఫొటో వైరల్‌..!
PPF: మీ పీఎఫ్ కౌంట్ నుంచి డబ్బు ముందుగానే విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చా? కొత్త రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..!!
6
public provident fund
PPF: మీ పీఎఫ్ కౌంట్ నుంచి డబ్బు ముందుగానే విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చా? కొత్త రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..!!
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సూపర్‌ ఆఫర్.. 50 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌, ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డేటా ప్లాన్‌..!
5
BSNL 347 plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సూపర్‌ ఆఫర్.. 50 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌, ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డేటా ప్లాన్‌..!
Video Viral: వీడసలూ మనిషేనా..?.. రన్నింగ్ బస్సులో యువతి ప్రైవేటు పార్ట్‌ల మీద చెయ్యివేసి మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

Woman molested in Running bus Video goes viral: సమాజంలో కొంత మంది పశువులకన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.  పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఎవర్ని వదలడంలేదు. కామంతో రెచ్చిపోయి పాడు పనులు చేస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కూడా  మహిళలు వేధింపులకు గురౌతున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. బస్టాండ్ లు , మెట్రోలు, రైల్వేలు ఇలా ప్రతి చోట కూడా మహిళలు వేధింపుల్నిఎదుర్కొంటున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

మొత్తంగా ఈ ఘటనలు చూస్తుంటే  అసలు సమాజం ఎటు పోతుందని ఆందోళన కల్గించే అంశంగా మారింది.ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువతిని కామాంధులు బస్సులో వేధించాడు.

ఆమె నిద్రలో ఉండగా.. ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లను నొక్కుతూ పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు. అంతే కాకుండా.. ఆమె ఇన్నర్స్ లో కూడా చేయి వేసి నీచంగా ప్రవర్తించాడు. మరింతగా రెచ్చిపోతుండగా.. ఆమె మాత్రం ఇతగాడి పైత్యాన్ని తన ఫోన్ లలో రికార్డు చేసింది.

Read more: Python In Tirumala Video: గుండెలు గుభేల్.. తిరుమల ఘాట్‌ రోడ్డులో భారీ కొండ చిలువ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

ఆ తర్వాత అతడ్ని చితకొట్టి కండక్టర్ కు , బస్సులో ఉన్న వారికి చెప్పింది. బస్సులో దుమారం చెలరేగింది.. ఇది సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసి నెటిజన్లు కామాంధుడిపై ఫైర్ అవుతున్నారు.ఈ ఘటన తమిళనాడులో చోటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తొంది.  దీనిపై నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Video ViralWoman molested videoMan harassing girl videocrime newsman misbehaves with woman

Trending News