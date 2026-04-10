  • Jaipur woman Video: మరీ ఏంట్రా ఈ అరాచకం..?.. రన్నింగ్ బైక్ మీద యువతి ప్రైవేటు పార్ట్ లను గిల్లుతూ.. వీడియో వైరల్..

Jaipur woman Video: మరీ ఏంట్రా ఈ అరాచకం..?.. రన్నింగ్ బైక్ మీద యువతి ప్రైవేటు పార్ట్ లను గిల్లుతూ.. వీడియో వైరల్..

Woman molested on moving bike in jaipur: యువతిని రన్నింగ్ బైక్  మీద వెనక నుంచి తాకుతూ ఇద్దరు కామాంధులు పైశాచీకంగా ప్రవర్తించారు. దీనిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రాజస్థాన్  లోని జైపూర్ లో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన తీవ్రవివాదంగా మారింది.    

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 10, 2026, 04:08 PM IST
  • యువతికి రోడ్డు మీద వేధింపులు..
  • రాజస్తాన్ లో ఘటన..

Jaipur woman Video: మరీ ఏంట్రా ఈ అరాచకం..?.. రన్నింగ్ బైక్ మీద యువతి ప్రైవేటు పార్ట్ లను గిల్లుతూ.. వీడియో వైరల్..

Woman molested on running bike in public busy road in Jaipur Rajasthan: ఇటీవల కామాంధులు  బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. పోలీసులు ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చిన, కఠిన చర్యలు తీసుకున్న వీరుమారడంలేదు . ప్రతిరోజు కూడా మహిళలు అత్యాచారాలు, హత్యలకు గురౌతున్నారు. ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లిన మహిళలు తిరిగి ఇంటికి వచ్చేంత వరకు కూడా బాగా టెన్షన్ గా మారింది.  ఈ క్రమంలో ఇటీవల పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, రద్దీ ప్రదేశాలు అతి తేడా లేకుండా ప్రతి చోట మహిళలు అఘాయిత్యాలకు గురౌతున్నారు.

ఆడది కన్పిస్తే చాలు కామంతో కొంత మంది పశువుల్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఎవర్ని వదలడంలేదు. ఈ క్రమంలో రాజస్తాన్ లోని జైపూర్ లో ఒక దారుణం చోటుచేసుకుంది. దీనికి చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

రాజస్తాన్ లోని జైపూర్ లో నడి రోడ్డు మీద పట్టపగలు యువతి పట్ల ఇద్దరునీచులు ఘోరంగా ప్రవర్తించారు. ఆమె తన మానాన తాను మరో యువకుడిపై వెళ్తుంగా ఆమె వెనకాల చెయ్యిపెట్టి ప్రైవేటు పార్ట్ లను తాకుతూ పైశాచీక ఆనందం పొందారు. యువతి బైక్ వెనకాల కూర్చుంది.  మరో ఇద్దరుపక్కన బైకు మీద వెళ్తు యువతిని శరీరం వెనుకాల తాకారు. దీంతో యువతి షాక్ అయ్యింది. ఒక్కసారిగా కోపంతో తనను టచ్ చేసిన వారిని కొట్టేందుకు ప్రయత్నించింది.

యువతిని తాకి ఇద్దరు అక్కడి నుంచి వేగంగా ముందుకు వెళ్లిపొయారు. ఈ ఘటనతో యువతితో పాటు, బైకర్ రోడ్డు మీద చాలా సేపు ఆగి షాక్ కు గురయ్యారు. ఈ ఘటనను వీరి వెనకాల వెళ్తున్న కొంత మంది వీడియో తీశారు. దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వెంటనే వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

