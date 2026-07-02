/ Snake Video: ఓర్నాయనో.. అమ్మాయిని చూసి సుస్సు పోసుకున్న నాగు పాము.. కనీసం పడగ విప్పి చూడకుండా.. ఫన్నీ వీడియో వైరల్...

Snake funny video: పాముల వీడియోలకు నెట్టింట ఫుల్ డిమాండ్ పెరిగిపోయిందని చెప్పుకొవచ్చు. ప్రతిరోజు బోలేడు కోబ్రాల వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి . ఎక్కడ చూసిన కూడా నెటిజన్లు కోబ్రాల వీడియోలను రికార్డు చేసి ఆ తర్వాత వాటిని నెట్టింట పోస్ట్ చేస్తున్నారు. దీంతో అవి కాస్త వైరల్గా మారుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఒకప్పుడు చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే భయంతో దూరంగా పారిపోయేవారు . కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. ఎక్కడ కోబ్రా కన్పించిన వెంటనే దాని దగ్గరకు పోయి స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. పాముకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. దానిని మెడలో వేసుకునే వారు కొంత మంది అయితే, దాన్ని కొరుక్కుంటూ తమ పైశాచీకం చూపించే వారు మరికొంత మంది ఉన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఒక యువతి ఇంటి ఆవరణలో నిల్చుని ఉంది. ఇంతలో ఆమె ముందు నుంచి ఒక పాము పాక్కుంటు గోడకు ఆనుకుని వస్తుంది. నార్మల్ గా ఎవరైన పాము కన్పిస్తే దూరంగా పారిపోతారు. కానీ ఈ యువతి మాత్రంనాకేంఅన్నట్లు పాముముందు డెర్ గా నిల్చుంది. మరీ పాముకూడా తన మార్గంలో ఎవరైన అడ్డువస్తే బుసలు కొట్టడం లేదా కాటు వేయడానికి రెడీ అయిపోవడం చేస్తుంది.
మరీ ఆయువతిని చూసి పాము స్వయంగా భయపడిపోయిందో ఏంటో కానీ ఆమె తన ముందు నిలబడిన పక్క నుంచి పాక్కుంటూ వెళ్లిపోయింది. కనీసం ఆమె వంక తల ఎత్తుకొని కూడా చూడలేదు. దమ్ముంటే నన్ను చూడు అన్నట్లు ఆ యువతి ఫోజులుకొట్టింది. కానీ పాము మాత్రం అమ్మాయిలతో తనకెందుకు అనుకునిందో ఏంటో కానీ తన మార్గంలో తాను పాక్కుంటూ వెళ్లిపోయింది.
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కొంత మంది అమ్మాయిలు మరీ వైలెంట్ గా ప్రవర్తిస్తున్నారు.. మరీ పాముకూడా అదే విధంగా అనుకుందో ఏంటో అని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
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