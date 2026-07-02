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Snake Video: ఓర్నాయనో.. అమ్మాయిని చూసి సుస్సు పోసుకున్న నాగు పాము.. కనీసం పడగ విప్పి చూడకుండా.. ఫన్నీ వీడియో వైరల్...

Cobra Video: అమ్మాయి ఎదురుగా ఉన్న పాపం కోబ్రా... అది తన మానన తాను పాక్కుంటూ వెళ్లిపోయింది. కనీసం తలఎత్తి చూసే ధైర్యం కూడా చేయలేదు. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 02, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:00 PM IST
Snake Video: ఓర్నాయనో.. అమ్మాయిని చూసి సుస్సు పోసుకున్న నాగు పాము.. కనీసం పడగ విప్పి చూడకుండా.. ఫన్నీ వీడియో వైరల్...
Image Credit: cobraviralvideo(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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