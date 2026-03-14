Woman passenger puts leg on another seat goes controversy video: రన్నింగ్ ట్రైన్ లలో ఇటీవల తరచుగా ఆందోళనకర ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొంత మంది తోటి ప్రయాణికులతో గొడవలకు దిగుతున్నారు. అంతే కాకుండా అడ్డువస్తే కొట్టడం కూడా చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు సీట్ల విషయంలో గొడవలు జరిగితే మరికొన్ని సార్లు వేధింపుల విషయంలో గొడవలు జరుగు తున్నాయి. కానీ కొంత మంది మహిళలు కావాలని ఇటీవల ట్రైన్ లో గొడవలు పెట్టుకుంటున్నారు. తమకే చుట్టుపక్కల వారు సపోర్ట్ ఉంటారని, ఏమైన అంటే వుమెన్ కార్డుతో ఎదుటి వారికి బెదిరించ వచ్చన్న ధోరణితో ఉంటున్నారు.
"Another video of train dispute." 🚨
In a viral video, a lady can be seen putting
her leg on a man sitting on another seat in a train. Being a woman does not empower anyone to harass a man unnecessarily.
Even if it's staged, it must be condemned. pic.twitter.com/IUiTX4wf4I
— Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) March 14, 2026
ఈ క్రమంలో కదులుతున్న ట్రైన్ లో ఒకమహిళ ఓవరాక్షన్ కు దిగింది. తనకు ఎదురుగా ఉన్న సీటులో కూర్చున్న వ్యక్తిపై తన కాళ్లను పెట్టింది. అతను తీసేయాలని వారిస్తుంటే మరింతగా రెచ్చిపోయింది. రన్నింగ్ ట్రైన్ లో మహిళ తన సీటులో కూర్చుంది. ఆమెకు ఎదురుగా ఇద్దరు మగ ప్రయాణికులు కూర్చున్నారు.
మరీ అప్పటి వరకు బానే ఉన్న ఆమెకు ఏమైనందో కానీ ఇంతలో తనకాళ్లను ఎదురుగా ఉన్న సీట్ల మీద పెట్టింది. అతను తీసేయాలని వారిస్తున్న ఆమె పట్టించుకోలేదు. పలుమార్లు చుట్టుపక్కల కూర్చున్న వారితో గొడవలకు దిగింది. వారు కూడా ఆమెకు బుద్ది చెప్పేందుకు ప్రయత్నించారు.
Read more: Video Viral: ద్యావుడా.. సిలిండర్ సాధించిన భర్తకు ఆరతితో గ్రాండ్ వెల్ కమ్.. ఫన్నీ వీడియో వైరల్..
కానీ ఆమె మాత్రం తన వంకర బుద్ది చూపించింది. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి పోస్ట్ చేయడంతొ అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మహిళను తిట్టిపోస్తున్నారు. ఆమెపై వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలని రైల్వేవారిని, పోలీసులకు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
