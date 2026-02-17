Video Viral: వాట్ ఎన్ ఐడియా సర్జీ... స్మార్ట్ ఫోన్ లైట్ తో మహిళ ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Woman performs arti ritual using her smart phone flash light video: దేశంలో ఇప్పుడు ప్రతిఒక్కరు స్మార్ట్ ఫోన్ ను ఉపయోగిస్తున్నారు. అసలు చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ లు లేని వారు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. మారుతున్న టెక్నాలజీని ప్రతి ఒక్కరు అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు. కొన్నిసార్లు అసలు టెక్నాలజిని వాడకం అంటే ఇది అన్న విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక మహిళ సత్సంగ్ లో పాల్గొంది. అయితే.. సత్సంగ్ లో చాలా మంది పాల్గొన్నారు. అక్కడ మహిళ సత్సంగ్ ను చాలా భక్తితో విన్నారు. చివరకు సత్సంగ్ ముగిసిన తర్వాత ఆరతి ఇచ్చారు.
చాలా మంది అప్పటికే తమతోపాటు ఆరతిని పళ్లేంను కూడా తెచ్చుకున్నారు. మరీ ఈ మహిళ తొందరలో మర్చిపోయిందో ఏంటో కానీ ఆమె దగ్గర ఆరతి దీపాలు లేవు. ఇంతలో ఆమె కాస్తంతా అప్ డేట్ గా ఆలోచించింది. రోటిన్ కు భిన్నంగా తన స్మార్ట్ ఫొన్ ను బైటకు తీసింది. సత్సంగ్ ఆరతి జరుగుతున్న వైపుకు తనస్మార్ట్ ఫోన్ ఫ్లాష్ లైన్ ఆన్ చేసి ఆరతిలా ఇచ్చింది.
అచ్చం ఏవిధంగా అయితే దీపాలు ఉన్న ఆరతి ఇస్తామో ఈమె కూడా అదే విధంగా ఫోన్ ను తిప్పుతూ ఫ్లాష్ లైట్ ఆరతి ఇచ్చింది. ఈమె టాలెంట్ ను కొంత మంది వీడియో తీసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
అది కాస్త వైరల్గా మారింది.ఈ టాలెంట్ సూపర్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంతమంది మాత్రం ఏం క్రియేటివిటి భయ్యా.. అంటూ ఫన్నీగా ఈ వీడియోను వైరల్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా మరీ మహిళ అమాయకంగా చేసిందో లేదా వైరల్ కావాలని చేసిందో తెలీదు కానీ ఆమె మాత్రం నెట్టింట తెగ ట్రెండింగ్ గా మారింది.
చాలా మంది ఇటీవల తమ ఫోన్ లను తమ ఆరోప్రాణంగా భావిస్తున్నారు. ఒక్కనిముషం ఫోన్ కన్పించకున్న, దానిలో చార్జింగ్ అయిపోయిన ఏదో ప్రపంచమే మునిగిపోయినట్లు ఫీలవుతున్నారు. కానీ ఏదైన అతి మనకే ప్రమాదకరం. అందుకే ప్రతిదాన్ని కూడా కంట్రోల్ లో ఉండి, తమ డెవలప్ మెంట్ కోసమే టెక్నాలజీని వాడుకొవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు..