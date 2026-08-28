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ఫ్లైట్ సీట్లోనే మహిళ మలవిసర్జన.. ముక్కులు మూసుకుని 40 నిమిషాలు నరకం చూసిన ప్రయాణికులు!

Passenger Poops On Seat: చైనాకు బయలుదేరిన ఓ విమానంలో ఒక మహిళ ఉన్నట్టుండి సీట్లోనే మలవిసర్జన చేయడంతో 40 నిమిషాల పాటు ప్రయాణికులు ఘోర అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. ఆ కంపు విమానమంతా వ్యాప్తి చెందడంతో ప్రయాణికులు 40 నిమిషాల పాటు ముక్కులు మూసుకొని ప్రయాణం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 28, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:08 PM IST
ఫ్లైట్ సీట్లోనే మహిళ మలవిసర్జన.. ముక్కులు మూసుకుని 40 నిమిషాలు నరకం చూసిన ప్రయాణికులు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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