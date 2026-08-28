/ఫ్లైట్ సీట్లోనే మహిళ మలవిసర్జన.. ముక్కులు మూసుకుని 40 నిమిషాలు నరకం చూసిన ప్రయాణికులు!

Passenger Poops On Seat News: మలేషియా నుంచి చైనా బయలుదేరిన ఏరేషియా విమానంలో ప్రయాణికులకు తీవ్రమైన చేదు అనుభవం ఎదురయింది.. విమానం ల్యాండింగ్ కు మరికొద్ది నిమిషాల సమయం ఉండగా.. ఒక మహిళ ప్రయాణికురాలు తన సీట్లోనే బహిరంగంగా మలవిసర్జన చేయడంతో తోటి ప్రయాణికులకు సుమారు 45 నిమిషాల పాటు భరించరాని దుర్వాసనతో తీవ్ర అవస్థలు పడ్డట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
అసలేం జరిగింది?
మలేషియాలోని కోటా కినాబలు నుంచి చైనాలోని షాంఘై పుడాంగ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి వెళ్తున్న ఏకే1516 విమానంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.. రాత్రి 10 గంటలకు బయలుదేరిన విమానం తెల్లవారి మూడు గంటలకు గమ్యస్థానానికి చేరుకోవాల్సి ఉంది.. అయితే, విమాన ల్యాండింగ్ కావడానికి దాదాపు 40 నిమిషాల ముందు ఒక్కసారిగా తీవ్రమైన దుర్వాసన వ్యాప్తి చెందింది.. ఆ దుర్వాసన తీవ్రతకు గాఢ నిద్రలో ఉన్న ప్రయాణికులు సైతం ఉలిక్కిపడి మేల్కొన్నారట..
జావో అనే ప్రయాణికుడు స్థానిక మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. సుమారు 40 ఏళ్ల వయస్సు కలిగిన ఒక మహిళ ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ప్రయాణిస్తుందని.. వారిద్దరి మధ్య కూర్చున్న ఆమె ఉన్నట్టుండి సీట్లోనే మలవిసర్జన చేసిందని తెలిపారు.. విమానం మూసి ఉన్న క్యాబిన్ కావడంతో నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఆ భరించడానికి విమానమంతా వ్యాపించి ప్రయాణికులను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేసింది..
పలువురు ప్రయాణికులు ముక్కులు మూసుకొని.. తీవ్రమైన అసహనంతో నలభై నిమిషాల పాటు ప్రయాణాన్ని బిక్కువిక్కుమంటూ గడిపారు.. ఈ పరిణామంపై ఎయిర్ ఏషియా యాజమాన్యం అధికారికంగా స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది.. విమానంలో ల్యాండింగ్ కు ముందు హైజిన్ కాంప్లికేషన్ తలెత్తిన మాట వాస్తవమేనని ధ్రువీకరించింది..
స్థితిగతులు గమనించిన క్యాబిన్ క్రూ సిబ్బంది వెంటనే ప్రాథమికంగా ఆ ప్రాంతాన్ని అంతా శుద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.. విమానం షాంగై ఎయిర్పోర్ట్లో దిగిన వెంటనే ప్రయాణికురాలను దించి.. విమానం మొత్తాన్ని క్లీనింగ్ చేసినట్లు ఎయిర్ ఏషియా వెల్లడించింది.. ప్రయాణంలో ఎదురైన ఈ దారుణ అనుభవాన్ని ప్రయాణికులు సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వార్తలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాని చెక్ చేస్తున్నాయి.. అంతర్జాతీయ విమానాల్లో ఇలాంటి ప్రవర్తన కలిగిన ప్రయాణికులపై నిటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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