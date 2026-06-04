/Video Viral: ఇదెక్కడి శాడిజం రా బాబు.. సిగరెట్ తాగుతూ తండ్రికి నివాళులు.. వీడియోపై రచ్చ..

Woman praying and offering cigarette to deceased father video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల కొంత మంది వ్యూస్ కోసం కామెంట్స్ కోసం రకరకాలుగా తమ పైత్యాలను చూపిస్తున్నారు. ఎత్తైన ప్రదేశాలు, అడవులు, సముద్రాలు, జంతువుల దగ్గరకు పోయిన తమ ప్రాణాల్ని సైతం పణంగా పెట్టి రీల్స్ చేస్తున్నారు. దీంతో చాలా సందర్భాల్లో వీరి పనులను నెటిజన్లు ఏకీపారేసిన ఘటనలు కొకొల్లలు. కొన్నిసార్లు వీరి రీల్స్ పిచ్చి వల్ల ఇతరులు కూడా రిస్క్ లో పడిన ఘటనలు అనేక ఉంటాయి. కానీ కొంత మందియువతీ, యువకులు ఏది చేసిన కూడా సోషల్ మీడియాలో క్రేజ్ సంపాదించాలని తింగరి పనులు చేస్తున్నారు. వారి పైత్యాలకు చెందిన రీల్స్ లను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా..ఈ కోవకు చెందిన ఒక యువతి వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. చనిపోయిన తన తండ్రి ఫోటో ముందు యువతి దమ్ము కొడుతూ రచ్చ చేసింది.
చనిపోయిన తండ్రికి సిగరెట్ తో నైవేద్యం.🤦
రోజు రోజుకు మనుషులకి పిచ్చి ముదురుతోంది అనాలా లేక ఎవరి ఇష్టం వాళ్లది అంటారా 🫠 pic.twitter.com/xGaBxpz9gZ
— AVM (@AvmNews7) June 4, 2026
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో చనిపోయిన తన తండ్రి ఫోటో ముందు యువతి ముందు చక్కగా సంప్రదాయిని.. సుబ్బిని సుద్దపూసనీ అన్నట్లు చీర కట్టుకుని కూర్చుంది. ఆ తర్వాత ఆమె తండ్రికి సిగరెట్ ఇష్టమో ఏంటో కానీ తన చేతిలో ఒక సిగరెట్ను తీసుకుంది. దాన్ని వెలిగించి ఆ తర్వాత దమ్ము కొడుతూ తన తండ్రి ఫోటోకు పెట్టింది. ఈ ఘటనను అక్కడున్న వారు వీడియో తీశారు.
సాధారణంగా చనిపోయిన వారికి .. వారు బతికున్నప్పుడు ఇష్టంగా తినే పదార్థాలు నాన్ వెజ్,వెజ్ లు ఏది అలవాటు ఉంటే వారికి అది పెడతారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ యువతి తన తండ్రి ఫోటో ముందు సిగరెట్ వెలిగించి తాగి, మరల తండ్రిఫోటోకు ఆనించింది. ఆ తర్వాత కింద పెట్టేంది. తండ్రికి నివాళులు అర్పించింది.
అంతటితో ఆగకుండా తన పైత్యంను వీడియో తీసుకుని మరీ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. అంతే కాకుండా నాన్న నువ్వు స్వర్గంలో రంభ, ఊర్వశి, మేనకలతో చిల్ అవుతున్నట్లున్నావ్.. వారికి కూడా ఫెమినిజం గురించి చెప్పు అంటూ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది. ఈ వీడియోపై నెట్టింట దుమారం రాజుకుంది. నెటిజన్లు యువతిని ఏకీపారేస్తున్నారు. ఇదెక్కడి శాడిజం అంటూ కొంత మంది, ఈ రీల్స్ పిచ్చి ఏంట్రా బాబు అంటూ మరికొంత మంది ఈమెపై సెటైర్లు వేస్తున్నారు.
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