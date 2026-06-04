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Video Viral: ఇదెక్కడి శాడిజం రా బాబు.. సిగరెట్ తాగుతూ తండ్రికి నివాళులు.. వీడియోపై రచ్చ..

Woman smoking cigarette Video: యువతి చనిపోయిన తన తండ్రి ఫోటో ముందు సిగరెట్ తాగుతూ హల్ చల్ చేసింది. అంతే కాకుండా రంభ, ఊర్వశి, మేనకలతో చిల్ అవుతున్నావని రాసుకొచ్చింది. ఈ వీడియోపై నెట్టింట రచ్చ రాజుకుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 04, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:06 PM IST
Video Viral: ఇదెక్కడి శాడిజం రా బాబు.. సిగరెట్ తాగుతూ తండ్రికి నివాళులు.. వీడియోపై రచ్చ..
Image Credit: videoviral(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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