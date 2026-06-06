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Viral Video: ముక్కులోంచి దూరి నోట్లోకి.. యువతి పామ్‌తో షాకింగ్ స్టంట్.. వైరల్ వీడియో!

Snake Stunt Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక యువతి ముక్కులోంచి పామును పెట్టుకొని గొంతు ద్వారా నోటిలో నుంచి బయటికి తీసిన ఘటన వైరల్ గా మారింది.. ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులంతా షాక్ అయిపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు మనం కూడా చూద్దాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 06, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:04 PM IST
Viral Video: ముక్కులోంచి దూరి నోట్లోకి.. యువతి పామ్‌తో షాకింగ్ స్టంట్.. వైరల్ వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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