Snake Through Nose And Mouth Viral Video: సోషల్ మీడియా వేదికగా వ్యూస్తో పాటు లైక్స్ కోసం కొందరు ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెడుతున్నారు.. ఊహకందని.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే స్టంట్లను చేస్తూ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తున్నారు. తాజాగా అలాంటి అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఒక ఘటన ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది. ఒక యువతి ఏకంగా బతికున్న పాముతో చేసిన సాహసం ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
భయం లేని భామ.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే విన్యాసం..
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో.. ఒక యువతి ఎలాంటి భయం లేకుండా ఒక సజీవమైన చిన్న పామును తీసుకుంది. చూస్తుండగానే ఆ ప్రమాదకరమైన పామును తన ముక్కు రంధ్రం ద్వారా లోపలికి పంపించింది. అంతటితో ఆగకుండా.. ఆ పామును గొంతు భాగం గుండా కిందికి లాగి.. నోటి గుండా దాని తలను బయటకు తీసింది. ముక్కులోంచి దూరి నోటి ద్వారా బయటికి వచ్చిన ఆ పాముతో ఆమె ఎంతో హ్యాపీగా ఆడుకుంటూ.. కెమెరాకు ఫోజులు ఇవ్వడం ఈ వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు..
ఈ దృశ్యం చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ గురవుతున్నారు. అసలు ఈమె మనిషేనా? ఆ పాము కరిస్తే పరిస్థితి ఏంటి? అంటూ నోరెళ్లబెడుతున్నారు. ఈ వీడియో పై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల నుంచి భిన్నమైన కామెంట్లు వస్తున్నాయి. కొందరు ఆమె సాహసానికి ఆశ్చర్యపోతుంటే.. మరి కొంతమంది మాత్రం తీవ్రంగా మండిపడుతూ వస్తున్నారు.. కేవలం సోషల్ మీడియాలో పాపులారిటీ కోసం ఇలాంటి ప్రాణాంతక స్టంట్లు చేస్తున్నారు. ఇది మూగజీవాలను వేధించడమే కాకుండా చూసేవారికి కూడా తప్పుడు సందేశాన్ని ఇస్తుంది అని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..
వైద్య నిపుణులు కూడా ఈ విధమైన ఘటనపై తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.. ముక్కుతో పాటు గొంతు భాగాలు అత్యంత సున్నితమైనవని.. పాములో విషపూరితమైన బ్యాక్టీరియా లేదా అది పొరపాటున లోపల కరిస్తే ప్రాణానికే ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన స్టంట్లను ఎవరు అనుసరించవద్దని.. ఇవి ప్రాణానికే ప్రమాదమని హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇంస్టాగ్రామ్లో మాత్రం ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని లక్షల మందికి పైగా వీక్షించినట్లు సమాచారం..
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