/Video Viral: యువతి ధైర్యానికి సలాం చెప్పాల్సిందే.. రైల్లో ఆకతాయికి గాజులు వేసి, లిప్ స్టిక్ పూసి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Woman puts lipstick on harasser in Passenger Train: ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కూడా కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ప్రతిరోజు మహిళలపై దాడులు, అత్యాచారాలకు పాల్పడుతున్నారు. నిర్భయ వంటి కఠిన చట్టం తీసుకొచ్చిన కూడా వీరి వంకర బుద్ది మారలేదు. ప్రతిరోజు ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లిన మహిళలు తిరిగి రావడం వరకు తెగ టెన్షన్ గా మారింది. పనిప్రదేశాల్లో, బస్టాండ్ లు,రైల్వేలు, మెట్రోలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, ఎక్కడ చూసిన కూడా మహిళలు వేధింపులకు గురౌతున్నారు. దీంతో చివరకు వీరిపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు పోలీసుల వద్దకు వెళ్తే అక్కడ కూడా వేధింపుల్ని , అత్యాచారాలకు మహిళలు గురౌతున్నారు. ప్రస్తుతం రన్నింగ్ ట్రైన్ లో ఒక యువతి వేధింపుల్నిఎదుర్కొంది. కానీ ఆమె మాత్రం సదరు కామాంధుడికి దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
Akola - A video showing passengers, including young women, assaulting a man accused of molesting a girl on a moving express train and then applying lipstick on him has gone viral on social media. According to the information circulating with the video, the incident occurred on a… pic.twitter.com/G0mgkSH8Se
— NextMinute News (@nextminutenews7) July 17, 2026
మహారాష్ట్రలోని షెగావ్ నుండి బద్నేరాకు వెళ్తున్న ప్యాసింజర్ రైలులో జరిగిన ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది. భూసావళ్–వర్ధా ప్యాసింజర్ రైలులో ఒక యువతి పట్ల కామాంధుడు అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. ఆమెను పలుమార్లు లైంగికంగా వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. దీంతో ఆమె తనదైన గాంధీ గిరి స్టైల్ లో అతనికి చుక్కలు చూపించింది. అక్కడి వారి సాయంతో యువకుడికి ముఖంకు పౌడర్ పూసింది. చేతికి గాజులు తొడిగింది. ఆతర్వాత ఒంటికి లోషన్ రాసింది.
అమ్మాయిలు ఏవిధంగా అయితే అలంకరించుకుంటారో అతడ్ని అలా రెడీ చేసింది. ఈ క్రమంలో అతగాడు మాత్రం షాక్ తో ఏమనకుండా ఉండిపోయాడు. ప్రయాణికులు కూడా యువతికే సపోర్ట్ గా నిలిచారు. ఆతర్వాత రైలులో గందర గోళం ఏర్పడంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
దీంతో ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులు,రైల్వే అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. యువతిపట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించి వేధించిన కారణంగా యువకుడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.