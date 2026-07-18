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Video Viral: యువతి ధైర్యానికి సలాం చెప్పాల్సిందే.. రైల్లో ఆకతాయికి గాజులు వేసి, లిప్ స్టిక్ పూసి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Woman puts lipstick on man in train: రైల్లో యువకుడికి అందరు చూస్తుండగానే గాజులు వేసి లిప్ స్టిక్ పూసింది. మహారాష్ట్రలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్ లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 18, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:10 PM IST
Video Viral: యువతి ధైర్యానికి సలాం చెప్పాల్సిందే.. రైల్లో ఆకతాయికి గాజులు వేసి, లిప్ స్టిక్ పూసి మరీ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: womanharassedinBhusawalWardhatrain

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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