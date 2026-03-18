Video Viral: ఇదెక్కడి అరాచకం.. మెట్రోలో యువతి చేస్తున్న పని చూస్తే ఫ్యూజుల అవుట్ కావాల్సిందే.. వీడియో వైరల్..

Woman reels stunt in running metro train video: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు రీల్స్ పేరిట మరీ దిగజారీ ప్రవర్తిస్తున్నారు. పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, జలపాతాలు, కొండ ప్రాంతాలు, జంతువుల దగ్గరకు వెళ్లి రీల్స్ చేస్తున్నారు. తమ ప్రాణాలు సైతం పణంగా పెట్టి రీల్స్ చేస్తున్నారు. ఎంత చెప్పిన కూడా వీరు మారడటంలేదు. ఇప్పటికే రీల్స్ పిచ్చిలో అనేక మంది తమ ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలు ఉన్నాయి. ఇక రాత్రి పూట బైక్ ల మీద , కార్లలో రీల్స్ చేస్తున్న వారిగురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎంత చెప్పిన వారు మారడంలేదు.
Is this allowed in Metro 😭??pic.twitter.com/ya9OTyD6pp
— News Algebra (@NewsAlgebraIND) March 17, 2026
కొంత మంది పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, మెట్రోల్లో ఇటీవల రీల్స్ చేస్తు వివాదాలకు కారణం అవుతున్నారు. ఈ కోవకు చెందిన ఒక వీడియో వైరల్ గా మారింది. రన్నింగ్ ట్రైన్ లో యువతి రీల్స్ చేస్తు తన పైశాచీకం చూపించింది. పాపం.. మెట్రోల జనాలు కూర్చుని ఉన్నారు. ఇంతో ఒక లేడీ వచ్చి గట్టి గట్టిగా అరుస్తు రీల్స్ రికార్డు చేసింది. అంత వరకు బాగానే ఉన్న యువతి ఈవిధంగా చేయడంతో అక్కడున్న వారు నోరెళ్ల బెట్టారు. మరీ ఇంత దిగజారడం అవసరమా.. అంటూ మండిపడుతున్నారు.
ఇటీవల రైళ్లలో, మెట్రోలో కొంత మంది కొట్టుకున్న ఘటనలు ఎక్కువగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీనిపై కూడా అధికారులు సీరియస్ అవుతున్నారు. వెంటనే రైల్వేశాఖ దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని అంటున్నారు.
రైల్వే సమీపంలోని, పరిసర ప్రాంతాల్లో రీల్స్ చేసి న్యూసెన్స్ చేయకుండా ఏదైన గట్టి చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వీరి రీల్స్ పిచ్చి పైత్యం ఇతరులకు తలపొటుగా మారిందని చెప్తున్నారు. కేవలం వ్యూస్, లైక్ ల పిచ్చిలో ఎంతటి పనులు చేయడానికి కూడా వీరు వెనుకాడటంలేదు.
