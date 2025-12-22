king Cobra Video: అమ్మాయి కాదు భయ్యా.. ఆడ సివంగీ.!. భారీ కింగ్ కోబ్రాను ఉత్తచేతులతో ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Woman rescued big king cobra shocking video: సోషల్ మీడియాలలో పాముల వీడియోలకు విపరీతంగా డిమాండ్ పెరిగిందని చెప్పవచ్చు. ఒకప్పుడు పామును చూసి కిలోమీటర్ దూరం పారిపోయే వారు ఇప్పుడు పాములు కన్పిస్తే వెంటనే ఫోన్ లలో రికార్డుచేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కోబ్రాలు ఎక్కడ కన్సిస్తాయా అంటూ చెట్లు, పొదల్లో వెతుకుతున్నారు. దీంతో ఇటీవల పాములకు జనాల్ని చూసి పారిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో చాలా మంది పొరపాటున ఇంట్లో పాములు వస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇస్తారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం వాటితో కుస్తీలకు దిగుతారు. దాన్ని ఉత్త చేతులతో బంధిస్తారు.
ఇలాంటి ఘటనలు మనంచూస్తుంటాం. ప్రస్తుతం వైరల్గా మారిన వీడియోలో ఒక యువతి ఉత్త చేతులతో భారీ కింగ్ కొబ్రాను బంధించింది. పాములంటేనేచాలా డెంజర్గా ఉంటాయి. వీటితో కింగ్ కోబ్రా అంటే ఇంకా ఎంత డెంజరో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరంలేదు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం భారీ కింగ్ కోబ్రా వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.
వైరల్గా మారిన వీడియోలో ఒక యువతి భారీ కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. మరీ అదేమో దాదాను 20 అడుగుల పెద్దదిగా ఉంది. మరీ అడవుల్లో నుంచి ఆ ప్రాంతంలో ఎలా వచ్చిందో కానీ మొత్తంగా ఆ కోబ్రానుచూడగానే స్థానికులు పాముల్ని పట్టే యువతికి సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే ఆమె రంగంలోకి దిగి కింగ్ కోబ్రాను చాకచక్యంగా పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించింది.
పలు మార్లు అది కోపంతో ఆమె మీదకు కాటుకు కూడా యత్నించింది. ఆమె ఏ మాత్రం వెన్నుచూపకుండా పాముకాటు నుంచి తప్పించుకుంటూ మొత్తంగా కింగ్ కోబ్రాకే చుక్కలు చూపించింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. కింగ్ కోబ్రాతో ఈ పనులు అవసరమా అంటూ మరికొంత మంది సెటైర్ లు వేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ కింగ్ కోబ్రా వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.