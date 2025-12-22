English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • king Cobra Video: అమ్మాయి కాదు భయ్యా.. ఆడ సివంగీ.!. భారీ కింగ్ కోబ్రాను ఉత్తచేతులతో ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

king Cobra Video: అమ్మాయి కాదు భయ్యా.. ఆడ సివంగీ.!. భారీ కింగ్ కోబ్రాను ఉత్తచేతులతో ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

woman rescued king cobra:  భారీ కింగ్ కోబ్రాను యువతి చాకచక్యంగా పట్టుకొవడానికి ప్రయత్నించింది. అయిన కూడా అది పలు మార్లు ఆమెపై కాటుకు ప్రయత్నించింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి ధైర్యంరా అంటూ బిత్తరపోతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 22, 2025, 01:19 PM IST
  • భారీ కింగ్ కొబ్రాతో యవతి రచ్చ..
  • వీడియోపై నెటిజన్లు షాక్..

Woman rescued big king cobra shocking video: సోషల్ మీడియాలలో పాముల వీడియోలకు విపరీతంగా డిమాండ్ పెరిగిందని  చెప్పవచ్చు. ఒకప్పుడు పామును చూసి కిలోమీటర్ దూరం పారిపోయే వారు ఇప్పుడు పాములు కన్పిస్తే వెంటనే ఫోన్ లలో రికార్డుచేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కోబ్రాలు ఎక్కడ కన్సిస్తాయా అంటూ చెట్లు, పొదల్లో వెతుకుతున్నారు. దీంతో ఇటీవల పాములకు జనాల్ని చూసి పారిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో చాలా మంది పొరపాటున ఇంట్లో పాములు వస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇస్తారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం వాటితో కుస్తీలకు దిగుతారు. దాన్ని ఉత్త చేతులతో బంధిస్తారు.

ఇలాంటి ఘటనలు మనంచూస్తుంటాం. ప్రస్తుతం వైరల్గా మారిన వీడియోలో ఒక యువతి ఉత్త చేతులతో భారీ కింగ్ కొబ్రాను బంధించింది. పాములంటేనేచాలా డెంజర్గా ఉంటాయి. వీటితో కింగ్ కోబ్రా అంటే ఇంకా ఎంత డెంజరో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరంలేదు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం భారీ కింగ్  కోబ్రా వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.

వైరల్గా మారిన వీడియోలో ఒక యువతి భారీ కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. మరీ అదేమో దాదాను 20 అడుగుల పెద్దదిగా ఉంది. మరీ అడవుల్లో నుంచి ఆ ప్రాంతంలో ఎలా వచ్చిందో కానీ మొత్తంగా ఆ కోబ్రానుచూడగానే స్థానికులు పాముల్ని పట్టే యువతికి సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే ఆమె రంగంలోకి దిగి కింగ్ కోబ్రాను చాకచక్యంగా పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించింది.

Read more: Snake Video: అరె వావ్... తాడును చుట్టుకుని నాట్యం చేస్తున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో...

పలు మార్లు అది కోపంతో ఆమె మీదకు కాటుకు కూడా యత్నించింది. ఆమె ఏ మాత్రం వెన్నుచూపకుండా పాముకాటు నుంచి తప్పించుకుంటూ మొత్తంగా కింగ్ కోబ్రాకే చుక్కలు చూపించింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  కింగ్ కోబ్రాతో ఈ పనులు అవసరమా అంటూ మరికొంత మంది సెటైర్ లు వేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ కింగ్ కోబ్రా వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

King Cobra VideoSnake VideoCobra VideoSnake catchersocial media

