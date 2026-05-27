/Cobra Video: అరె వావ్.. లుంగీ మడతెట్టి మరీ భారీ పామును పట్టుకున్న యువతి.. గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్న వీడియో...

Woman Rescued Cobra in tradition lungi dress video: పాముల్ని చూడగానే ప్రాణాల మీద తీపి ఉన్న వారు ఎవరైన భయంతో దూరంగా పారిపోతారు. పొరపాటున చీకట్లో తాడును చూసి పాము అని భయపడే వారు చాలా మంది ఉంటారు. ఇక పొదల్లో లేదా చెట్లలో ఎక్కడైన పాము కన్పిస్తే మరల అక్కడ అస్సలు పొరు. ఎంత చెప్పిన ఆ చోటకు చచ్చిన పొవడానికి ధైర్యం చేయరు. కోబ్రాతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ఈ క్రమంలో ఒక పాము వీడియో నెట్టింటబాగా వైరల్ గా మారింది. చాలా మంది ఇటీవల పాములు కన్పిస్తే వెంటనే చంపకుండా స్నేక్ క్యాచర్లకు సమాచారంఇస్తున్నారు.
ఒకప్పడు పాముల్ని పట్టడానికి యువకులు హబీలుగా పెట్టుకునే వారు. కానీ ఇప్పుడు అమ్మాయిలు సైతం ఏ మాత్రం భయంలేకుండా పాముల్ని వట్టి చేతులతో పట్టుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక యువతి ఉత్త చేతులతో, లుంగీలో వచ్చి కోబ్రాను పట్టుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తుంది. స్థానికంగా ఉన్న ఇంట్లో 8 అడుగుల సర్పం వచ్చింది. అక్కడున్న వారు భయంతో దూరంగా పారిపోయారు.
పాముల్ని పట్టే ఒకయువతికి కొంత మంది సమాచారం ఇచ్చారు. ఆమె వెంటనే అక్కడకు చేరుకుంది. ఆమె లుంగీ వేసుకుని, రెడ్ షర్ట్ వేసుకుంది.ఎంతో చాకచక్యంగా కోబ్రాను పట్టుకుంది. అది పలు మార్లు ఆమె చేతి నుంచి విడిపించుకొవడానికి ప్రయత్నించిన ఆమె వదల్లేదు. పాపం.. అది పలు విధాలుగా ప్రయత్నాలు చేసి చివరకు కూల్ అయిపోయింది.
ఆమె మాత్రం కోబ్రాను తన చేతిలో పట్టుకునిఫోటొలు, రీల్స్ లకు ఫోజులు ఇచ్చింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరీ ఇంత డెర్ నెస్ ఏంట్రా అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. మరికొంత మంది నెటిజన్ లు ఇలాంటి రిస్క్ స్టంట్ లు అవసరమా..?.. పొరపాటున అది కాటు వేస్తే సిట్యువేషన్ ఏంటని షాక్ అవుతున్నారు.