King Cobra Snake Video: వామ్మో.. 16 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో యువతి హల్ చల్.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Woman Rescues big king cobra video: కింగ్ కోబ్రాను చూసి అక్కడి వారంతా దూరంగా పారిపోయారు. కానీ ఆమె మాత్రం  ఏ మాత్రం భయంలేకుండా 16 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో చెడుగుడు ఆడింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 29, 2025, 06:21 PM IST
  • కింగ్ కోబ్రాను పట్టేసుకున్న యువతి..
  • వీడియో వైరల్..

Woman Rescues big king cobra Snake video goes viral: చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే దూరంగా పారిపోతారు. మరోసారి ఆ ప్రదేశంలోకి వెళ్లరు. అంతేకాకుండా.. పొరపాటున రాత్రిపూట పాముపేరు ఎత్తడానికి కూడా డేర్ చేయరు. చెరువులు, అడవులు ఉన్న ప్రదేశంలో పాములు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి. అందుకే ఈ ప్రదేశాల్లో ఉండే వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా వానాకాలంలో పాములు సంచారం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవి పుట్టల  నుంచి మానవ నివాసాల్లోకి వస్తాయి. పాములు చూస్తేనే భయంతో వణికిపోతాం.

అలాంటిది కింగ్ కోబ్రా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అది చాలా డెంజర్ గా ఉంటుంది. కోబ్రాలను అమాంతం మింగేస్తుంది. దాన్నిచూస్తేనే వెన్నులో వణుకు పుట్టేలా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం 16 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాను ఒక యువతి అమాంతం పట్టేసుకుంది.ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

స్థానికంగా ఉన్న ఇంట్లో 16 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా ఒక గుడిసెలోకి ప్రవేశించింది. మరీ ఆ ప్రదేశం దట్టమైన అడవికి దగ్గరగాఉన్నట్లు ఉంది. కింగ్ కోబ్రా బుసలు కొడుతూ చాలా డెంజర్ గా ఉంది. దీంతో స్నేక్ క్యాచర్ అయిన యువతికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఆమె వెంటనే అక్కడకు చేరుకుంది.  కింగ్ కోబ్రాను ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టేసుకుంది.

ఏ మాత్రం భయంలేకుండా కింగ్ కోబ్రాను కిందకు వచ్చేలా చేసి మరీదాన్ని బంధించింది. పలు మార్లు కింగ్ కోబ్రా కాటేయడానికి ప్రయత్నించిన కూడా యువతి ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గలేదు. మొత్తంగా ఆమె ఎంతో చాకచక్యంగా పామును పట్టుకునిమరీ బంధించింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు నువ్వు తోపు అంటూ.. యువతిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
 

