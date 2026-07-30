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కదులుతున్న రైలు డోర్‌ను పట్టుకుని ప్రాణాలకు తెగించి డ్యాన్స్.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్!

Viral Train Stunt Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఒక యువతి రైళ్లలో ప్రమాదకరమైన స్టంట్స్‌ను చేయడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్‌ అవుతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 30, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:09 PM IST
కదులుతున్న రైలు డోర్‌ను పట్టుకుని ప్రాణాలకు తెగించి డ్యాన్స్.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కదులుతున్న రైలు డోర్‌ను పట్టుకుని ప్రాణాలకు తెగించి డ్యాన్స్.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్!
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