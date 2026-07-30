Viral Train Stunt Video: సోషల్ మీడియాలో లైక్స్, కామెంట్స్, ఫాలోవర్ల కోసం నెటిజన్లు ఎంతటి సాహసానికైనా వెనుకాడటం లేదు.. రోజురోజుకూ రీల్స్ క్రేజ్ పరాకాష్ఠకు చేరుతోంది.. సోషల్ మీడియాలో ఒక్కరాత్రిలోనే వైరల్ అయిపోవాలనే.. తపనతో కొందరు తమ ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెడుతున్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక షాకింగ్ వీడియో చూస్తే.. ఎవరైన ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. కదులుతున్న రైలు తలుపుల నుంచి వేలాడుతూ ఒక మహిళ చేసిన విన్యాసాలు ప్రస్తుతం నెటిజన్లను ఊహించని స్థాయిలో ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది..
సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ Xలో అందుబాటులో ఉన్న 12 సెకన్లు కలిగిన ఈ వీడియోలో.. ఓ మహిళ వేగంగా వెళ్తున్న రైలు తలుపుల నుంచి నిలబడి ప్రమాదకర రీతిలో డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపించింది. రైలు డోర్కు ఇరువైపులా ఉన్న హ్యాండిల్స్ను పట్టుకుని.. చుట్టూ ఉన్న ప్రమాదాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయి.. కెమెరా ముందు రకరకాల డ్యాన్స్ స్టెప్పులేసింది. రైలు అత్యంత వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నప్పటికీ.. చిన్నపాటి పట్టు తప్పినా లేదా రైలుపై నుంచి కాలు జారినా నేరుగా ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉందని తెలిసి.. కూడా ఆమె ఏమాత్రం భయపడకుండా రీల్ చిత్రీకరించడం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది..
నెటిజన్ల తీవ్ర ఆగ్రహం..
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారడమే ఆలస్యం.. వేల సంఖ్యలో వ్యూస్, కామెంట్లతో నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షించింది. అయితే, చాలామంది యూజర్లు సదరు మహిళ ప్రవర్తనపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేవలం కొన్ని లైక్స్, కామెంట్స్ కోసం ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడటం ఎంతవరకు మంచిదని? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. వేగంగా వెళ్తున్న రైలులో గాలి తీవ్రత లేదా హ్యాండిల్ జారితే క్షణాల్లో దారుణమైన ప్రమాదం జరుగుతుందని.. ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన పనులను ఎంతమాత్రం ప్రోత్సహించకూడదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడానికి ఇలాంటి రిస్కీ స్టంట్స్ చేసే వారిపై రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (RPF), రైల్వే అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రయాణాల సమయంలో ప్రయాణికుల భద్రత అత్యంత కీలకమని.. ఇటువంటి ఘటనలు ఇతరులకు, ముఖ్యంగా యువతకు తప్పుడు సందేశాన్ని ఇస్తాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం రైలు పట్టాలపై, కదులుతున్న బోగీలపై రీల్స్ చేస్తూ ప్రమాదాల బారిన పడుతున్న ఘటనలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో.. ఈ తరహా స్టంట్లపై కఠిన నిబంధనలు అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.