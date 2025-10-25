Video Viral: ఇదెక్కడి డ్రైవింగ్ అక్కో.!. మరీ ఇంత జడుసుకుంటారా..?.. నెట్టింట నవ్వులు తెప్పిస్తున్న వీడియో..

Woman scares after bike passed her at high speed funny video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా నెటిజన్ లు ఫన్నీగా ఉండే వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే కడుపుబ్బా నవ్వులు తెప్పిస్తాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తాయి. మొత్తంగా ఇటీవల సొషల్ మీడియాలో ఫన్నీ వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
एक तो पहले ही डर डर के चलाती हैं ऊपर से ये स्टंट कर रहा बीच रोड में –
अभी माइनर अटैक आ जाता तो 🤔 pic.twitter.com/atBbarZVQY
— Akshay verma (@Vrmakshay1) October 25, 2025
అయితే.. అమ్మాయిలు కొంత మంది తమకు స్కూటీ నడ్పించడం రాకున్న కూడా రోడ్లమీదకు తీసుకుని వస్తారు. వారికి ఏమాత్రం రైట్, లెఫ్ట్, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అవగాహన లేకున్నా కూడా ఇష్టమున్నట్లు స్కూటీల్ని నడిపిస్తారు. దీంతో కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుంతాయి. కొంత మంది అయితే చాలా భయం భయంగా స్కూటీని నడిపిస్తారు.
ప్రస్తుతం ఒక యువతి కూడా అలానే భయం భయంగా రోడ్డు మీద స్కూటీ నడ్పిస్తుంది. ఇంతలో వేగంగా ఒక బైకర్ ఆమె పక్కనుంచి గట్టిగా హరన్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్లాడు. దీంతో ఆమె భయంతో రోడ్డుకు కిందవైపుకు వెళ్లిపోయింది. పాపం.. భయంతో ఆమె హ్యండిల్ అంతా షేక్ అయిపోయింది. దీంతో చెట్లలోకి ఆమె తన వాహానంతో పాటుగా వెళ్లిపోయి స్కూటీ ఆఫ్ అయిపోయింది.
Read more:Snake Video: ఓర్నాయనో.. పుట్ట మీద రెండు జంట నాగుపాముల సయ్యాటలు..షాకింగ్ వీడియో...
ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం ఓర్నీ.. ఇంత భయమైతే ఎలా అక్కా.. అంటూ కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook