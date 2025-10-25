English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Woman scooty driving funny video:  స్కూటీని నడిపిస్తు యువతి  హల్ చల్ చేసింది. ఒక బైకర్ వేగంగా హరన్ కొట్టుకుంటూ రావడంతో యువతి భయపడిపోయింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 25, 2025, 07:06 PM IST
  • బైక్ సౌండ్ కు భయపడిపోయిన యువతి..
  • వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఇదెక్కడి డ్రైవింగ్ అక్కో.!. మరీ ఇంత జడుసుకుంటారా..?.. నెట్టింట నవ్వులు తెప్పిస్తున్న వీడియో..

Woman scares after bike passed her at high speed funny video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా నెటిజన్ లు ఫన్నీగా ఉండే వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే కడుపుబ్బా నవ్వులు తెప్పిస్తాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తాయి. మొత్తంగా ఇటీవల సొషల్ మీడియాలో ఫన్నీ వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

అయితే.. అమ్మాయిలు కొంత మంది తమకు స్కూటీ నడ్పించడం రాకున్న కూడా రోడ్లమీదకు  తీసుకుని వస్తారు. వారికి ఏమాత్రం రైట్, లెఫ్ట్, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అవగాహన లేకున్నా కూడా ఇష్టమున్నట్లు స్కూటీల్ని నడిపిస్తారు. దీంతో కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుంతాయి. కొంత మంది అయితే చాలా భయం భయంగా స్కూటీని నడిపిస్తారు.

ప్రస్తుతం ఒక యువతి కూడా అలానే భయం భయంగా రోడ్డు మీద స్కూటీ నడ్పిస్తుంది. ఇంతలో వేగంగా ఒక బైకర్ ఆమె పక్కనుంచి గట్టిగా హరన్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్లాడు. దీంతో ఆమె భయంతో రోడ్డుకు కిందవైపుకు వెళ్లిపోయింది. పాపం.. భయంతో ఆమె హ్యండిల్ అంతా షేక్ అయిపోయింది. దీంతో చెట్లలోకి ఆమె తన వాహానంతో పాటుగా వెళ్లిపోయి స్కూటీ ఆఫ్ అయిపోయింది.

Read more:Snake Video: ఓర్నాయనో.. పుట్ట మీద రెండు జంట నాగుపాముల సయ్యాటలు..షాకింగ్ వీడియో...

ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం ఓర్నీ.. ఇంత భయమైతే ఎలా అక్కా.. అంటూ కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు.

 

