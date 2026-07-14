/Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. పెళ్లి వాయిదా కోసం అమ్మాయి గుండు స్కెచ్.!.. ఫన్నీ వీడియో..

Woman shaves head due to marriage pressure: సోషల్ మీడియాలో ప్రతి రోజు కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్ గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తాయి. మరికొన్ని వీడియోలు విస్తు పోయేలా ఉంటాయి. ఇటీవల నవ్వులు తెప్పించే వీడియోలు, ఆహ్లదకరంగా ఉండే వీడియోలు, ఆశ్చర్యంకు గురిచేసేలా ఉండే వీడియోలను చూసేందుకు నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చాలా మంది యువతీ,యువకులు ఇటీవల అసలు పెళ్లంటేనే భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు. 35 లు దాటుతున్న పెళ్లి అనే ఊసును ఎత్తడంలేదు.
A young woman refused her mother’s pressure to get married, so she came up with a bold plan💀 pic.twitter.com/m5uLFzmQgO
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 13, 2026
అంతే కాకుండా కొంత మంది పెళ్లిని క్యాన్షిల్ చేసుకునేందుకు, వాయిదాలు వేసుకునేందుకు చాలా ప్లాన్ లు వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక ఫన్నీ వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో యువతి తన పెళ్లిని వాయిదా కోసం ఏకంగా గుండు గీయించుకుంది. చాలా మంది అమ్మాయిలు వెంట్రుకల్ని తమ పంచ ప్రాణాలుగా చూసుకుంటారు. పొరపాటున కూడా వెంట్రుకలకు ఏమైన అయితే అస్సలువదలరు. జుట్టు పొడవుగా పెరిగేందుకు రకరకాల నూనెలు పెట్టి, జాగ్రత్తలు పాటిస్తారు. ఇదంతా రోటీన్ గా చూస్తుంటాం.
ప్రస్తుతం ఒకమ్మాయి తనజుట్టును పూర్తిగా గుండు గీయించుకుంది. అంతే కాకుండా అదేదో ఘనకార్యం చేసినట్లు ఫీల్ అయ్యింది. ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో సైతం పోస్ట్ చేసింది. పెళ్లి వాయిదా కోసం ఇంతకన్నా మరో ఐడియా తట్టలేదని ఆమె కామెంట్ చేసింది. ఇది కాస్త ట్రెండింగ్ గా మారడంతో నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
వాట్ ఏ క్రియేటివ్ థాట్ అంటూ దీన్ని వైరల్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం ఇంకా దాదాపు రెండెళ్ల వరకు నోటెన్షన్ అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. విగ్ పెట్టి పెళ్లి అంటే ఏంచేస్తావ్ అని మరికొంత మంది కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
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