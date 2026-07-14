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Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. పెళ్లి వాయిదా కోసం అమ్మాయి గుండు స్కెచ్.!.. ఫన్నీ వీడియో..

Woman shaves head video:  ఇంట్లో తన పెళ్లి కోసం పొరుపెడుతున్నారని ఒకయువతి గుండు గీయించుకుంది. అంతే కాకుండా దీన్ని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 14, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:47 PM IST
Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. పెళ్లి వాయిదా కోసం అమ్మాయి గుండు స్కెచ్.!.. ఫన్నీ వీడియో..
Image Credit: womanhairshavevideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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