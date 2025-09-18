Woman Slaps bus driver who sent her obscene clips in Maharashtra: ఇటీవల కాలంలో పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వేధింపుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. అసలు ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు తిరిగి జాగ్రత్తగా ఇంటికి వచ్చేవరకు కూడా పెద్ద గగనమైంది.
కామాంధులు ఇటీవల మరీ దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఆడది కన్పిస్తే చాలు అరాచకంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కూడా వీరిలో మార్పులు రావడంలేదు.
కొంత మంది అయితే నోరులేనీ మూగ జీవాలపై కూడా అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మహారాష్ట్రలోని సింధు దుర్గ్ జిల్లాలో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
అయితే.. ఆమె ఫోన్ నంబర్ ను ఒక డ్రైవర్ తీసుకుని సదరు మహిళకు తరచుగా అశ్లీల వీడియోలు పంపుతుండేవాడు. ఆమె ఎన్నిసార్లు చెప్పినకూడా డ్రైవర్ తన వంకర బుద్దిని మార్చుకోలేదు. దీంతో అతని చేష్టలతో విసిగిపోయిన సదరు మహిళ.. ఇటీవల అతడ్నిపట్టుకుని వీపు చింత పండు చేసింది.
మరో మహిళతో కలిసి కంకవ్లి బస్ స్టాండ్ సమీపంలోని కంపెనీ బుకింగ్ కార్యాలయానికి వచ్చింది. అక్కడ తనకు అశ్లీల వీడియోలను పంపుతున్న డ్రైవర్ను గుర్తించింది. ఆ తర్వాత అతడ్ని ఫోన్ కు అశ్లీల వీడియోలను ఎందుకు పంపుతున్నావని, ఎన్నిసార్లు చెప్పిన ఎందుకు వినడంలేదని కూడా అతనికి బుద్ది చెప్పారు.
ఈ వంకర బుద్దినిమార్చుకొవాలని పబ్లిక్ గా ఏకీపారేశారు. ఈ ఘటనను అక్కడి వారు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
