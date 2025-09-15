English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఓర్నీ.. ఇదెక్కడి అరాచకం.. రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో సిగరెట్ తాగుతూ యువతి హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..

Woman smoking cigarette in  Running Train: యువతి రన్నింగ్ ట్రైన్లో సిగరెట్ తాగుతూ హల్ చల్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆమెను ప్రశ్నించిన వారిపై రివర్స్ లో ఫైర్ అయ్యింది.ఈ  వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 15, 2025, 06:27 PM IST
  • ట్రైన్ లో సిగరెట్ తాగుతూ యువతి రచ్చ..
  • వీడియో వైరల్..

Woman Smoking cigarette in an AC compartment of a running train Video: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది యువతీ, యువకులు రూల్స్ ను పూర్తిగా వయోలెట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, ట్రాన్స్ పోర్ట్ ప్రదేశాల్లో కూడా తమకు నచ్చినట్లు ఉంటున్నారు. అసలు ఎవరు ఎలాపోతే తమకు ఏంటన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ  క్రమంలో రన్నింగ్ ట్రైన్ లలో కొంత మంది యువత చేస్తున్న పాడుపనులు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

అంతేకాకుండా కదులుతున్న ట్రైన్ లో రొమాన్స్ చేస్తున్నారు. పబ్లిక్ గా రీల్స్ చేస్తు ఇతరుల్ని ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు.పట్టాల మీద పడుకుని తమ ప్రాణాల్ని డెంజర్ లో పడేయడమే కాకుండా.. ఇతరుల్ని కూడాటెన్షన్ కు గురిచేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ప్రతిరోజు వైరల్ అవుతున్నాయి.

తాజాగా.. ఒక యువతి ఏకంగా ఏసీ కంపార్ట్ మెంట్ లో సిగరెట్ తాగుతూ అందరికి చుక్కలు చూపించింది. ఆమెను ప్రశ్నించగా రివల్స్ లో వారిపైన మాటల దాడికి దిగింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. యువతి రన్నింగ్ ట్రైన్ లో కూర్చుని అదేదో పాప్ కార్న్ తిన్నట్లు గుప్పు.. గుప్పు దమ్ముకొడుతుంది.

అయితే.. ట్రైన్ ఆగి ఉంది. ఇంతలో ఆమె చేస్తున్న పనిని ఒక వ్యక్తి సీరియస్ అయ్యి వీడియో తీశాడు. బైటకు పోయి సిగరెట్ తాగాలని చెప్పాడు. కానీ ఆమె మాత్రం రివర్స్ లో ట్రైన్ ఏమన్నా నీదనుకుంటున్నావా..అంటూ గొడవకు దిగింది. అక్కడున్న వారంతా ఆమెకు చెబితే అప్పుడు కానీ వెనక్కు తగ్గలేదు.

Read more: Couple Romance Video: ఏంట్రా.. ఓయో అనుకున్నారా..?.. రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో పబ్లిక్‌గా జంట రొమాన్స్.. వీడియో వైరల్..

పోలీసుల్ని పిలిస్తే పిల్పించుకొండి అంటూ చాలా రూడ్ గా మాట్లాడింది. మొత్తంగా ఆమె అతిని సదరు వ్యక్తి వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. పొరపాటున మంటలు అంటుకుంటే.. అందరు పోతారని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 

 

