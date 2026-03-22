Woman snake catcher calmly rescued big venomous cobra video: ఒకప్పుడు జనాలు పాములు, కొండ చిలువలంటే భయంతో కిలోమీటర్ దూరం పారిపోయేవారు . కానీ ట్రెండ్ మారింది. ఇప్పుడు ఎక్కడ పాములు కన్పిస్తాయి.. ఎలా వాటిని పట్టుకొవాలి. రీల్స్ తీయాలి, సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయాలనే దానిపై నెటిజన్లు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కూడా పాముల వీడియోలు కుప్పలు తెప్పలుగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. చాలా మంది పాములు కన్పించగానే వెంటనే అలర్ట్ అయి స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచాం ఇస్తారు. కొన్నిచోట్ల మాత్రం పాములతో స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. మరోవైపు పాముల దాడులకు చెందిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
ఇటీవల అబ్బాయిలే కాదు.. అమ్మాయిలు సైతం స్నేక్ క్యాచర్ లుగా మారుతున్నారు. సింగిల్ హ్యండ్ తో పాముల్ని అమాంతం పట్టుకుంటున్నారు. అస్సలు భయపడ్డంలేదు.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఒక పాము వీడియో నెట్టింట సెగలు పుట్టిస్తుంది. ఒక లేడీ స్నేక్ క్యాచర్ కు పాము ఇంట్లో వచ్చిందని చెప్పగానే వెంటనే వచ్చేసింది. చీర కట్టులో బొడ్డు కింద చీర కట్టుకుని మరీ పామును పట్టుకునేందుకు ఆపసోపాలు పడింది.
పాము సైతం ఆమెకు దొరక్కుండా అక్కడ కన్నంలో, రాళ్ల కింద దూరేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ ఆమె మాత్రం ఎక్కడ కూడా తగ్గకుండా పామును సింగిల్ హ్యండ్ తో పట్టుకుని అక్కడి వారికి షాక్ కు గురిచేసింది. మొత్తంగా తనంత హైట్ ఉన్న పామును యువతి సింగిల్ హ్యండ్ తోపట్టుకుని , ఫోటోలు, వీడియోలకు ఫోజులిస్తు సంచిలో వేసుకుంది.
ఆ తర్వాత దగ్గరలోని అడవిలో తీసుకెళ్లి దాన్ని వదిలేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు బాప్ రే.. డెంజర్ పాముతో ఈ సుకుమారీకి ఎందుకంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది కోబ్రా అంటే అమ్మడు ఏ మాత్రం భయపడట్లేదని అంటున్నారు.