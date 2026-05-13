/Snake Video: అరె వావ్.. బుసలు కొడుతున్న నాగుపామును ఎంత సింపుల్గా పట్టుకుంది.. వీడియో వైరల్..

Woman snake catcher rescued angry cobra video: కోబ్రాల వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట ఎక్కువగా ట్రెండింగ్ గా మారాయి. ఒకప్పుడు పాములు కన్పిస్తే చాలా మంది దూరంగా భయపడిపారిపోయే వారు . కానీ ప్రస్తుతం మాత్రం చాలా మంది వాటితో రీల్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది కోబ్రాలు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇస్తున్నారు. మొత్తంగా కోబ్రాల వీడియోలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. పాములు ఎక్కువగా చల్లగా ఉండే ప్రదేశాల్లో నివాసం ఉంటాయి. అంతే కాకుండా సజ్జల కింద, బూట్లలో, బైక్లలో దూరి ఉంటున్నాయి. చెట్లు ఎక్కువగా ఉన్న చోట, చెత్త పదార్థాలు ఉన్న చోట, పైపులలో కూడా కోబ్రాలు దూరీ అక్కడ నివాసం ఉంటాయి.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఒక నాగుపాము కిచెన్ లో దూరింది. దాన్ని కాస్త ఇంట్లో వారు గమనించారు . భారీ కోబ్రా బుసలు కొడుతు కిచెన్ లో హల్ చల్ చేసింది. దీన్ని చూసిన ఇంట్లోని వారు వెంటనే భయపడిపోయి బైటకుపరుగులు పెట్టారు. ఆ తర్వాత దైర్యం తెచ్చుకుని స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు.
వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న ఒక యువతి పామును ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకుంది.అది పలుమార్లు ఆమెపై బుసలు కొడుతు దాడికియత్నించింది. ఆమె ఏ మాత్రం భయపడకుండా స్టిక్ తో నెమ్మదిగా పాముకు ప్రమాదం జరక్కుండా పట్టుకుంది.
ఆతర్వాత దాన్ని దగ్గరలొని అడవిలో తీసుకెళ్లి వదిలేసింది. ఏలాంటి ప్రమాదం జరక్క పొవడంలో ఇంట్లోని వారు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. స్నేక్ క్యాచర్ యువతి డేరింగ్ కు నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.