Snake Catcher: పింక్ శారీ కట్టి పాములతో ఆటాడిన పోరీ..ఆమె అందం చూసి పాములే షాక్ అయ్యాయి!

Woman Snake Catcher: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఒక వీడియో తీవ్రంగా వైరల్ అవుతోంది. వీడియోలో ఉన్నది ఒక అందమైన అమ్మాయి అయినప్పటికీ, ఆమె చేసిన పని చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యంతో పాటు కొద్దిగా భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏముందంటే...

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 3, 2025, 04:09 PM IST

Woman Snake Catcher: సాధారణంగా పాము పేరు వింటేనే మనలో చాలా మందికి వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. అందులోనూ ఆడవాళ్ల అయితే పాములకు ఆమడ దూరంలో ఉంటారు. కొందరు మహిళలు అయితే ఇంట్లో ఉన్న చిన్నచిన్న పురుగులను చూసిన ఎంతో భయపడుతుంటారు. కానీ, ఈ వీడియోలో కనిపించే యువతి మాత్రం ఎంతో అవలీలగా పామును పట్టుకుంటుంది. దాదాపుగా 8 అడుగుల పొడవు ఉన్న రెండు పాములను ఆమె ఎంతో ధైర్యంగా పట్టేసింది. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా రెండు చేతులతో ఆ పాములను పట్టుకొని ఆటాడింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. 

ఏం జరిగిందంటే?
పింక్ కలర్ చీర ధరించిన ఓ అందమైన యువతి ఒక గదిలోకి వెళ్లింది. అందులో దాగి ఉన్న రెండు బారీ సర్పాలను వెతికింది. ఏమాత్రం భయం లేకుండా వాటిని ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా చేతిలోకి తీసుకొని అందర్ని ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆ పాములను వేర్వేరు కంటైనర్లలో పెట్టి మూత పెట్టింది. అంత పెద్ద పాములను పట్టిన తర్వాత కూడా ఏమీ జరగనట్టుగా ఆమె అక్కడి నుండి బయటకు రావడం చూసి చుట్టూ ఉన్నవారు నివ్వెరపోయారు. ఆ ఘటన స్థలంలో ఉన్న ఎవరో ఈ వీడియోని రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది నిమిషాల్లో వైరల్‌గా మారింది.

ఈ వీడియో చూసిన జనాలు వివిధ రకాలుగా కామెంట్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఆమె ధైర్యానికి, పాములను పట్టుకునే నైపుణ్యానికి ఆశ్చర్యపోతుంటే, మరికొందరు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోపై ఓ వ్యక్తి సరదాగా కామెంట్ చేశాడు. "ఆమె అందాన్ని చూస్తూ ఆ పాములు కూడా మైమరిచిపోయాయి. తమను పట్టుకోమని ఆనందంగా లొంగిపోయాయి!" అని కామెంట్ చేశాడు.

ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి నెటిజన్ ఆ యువతి ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటున్నారు. అయితే పాములు విషపూరితమైన జంతువులు కాబట్టి శిక్షణ లేనివారు ఇలాంటి సాహసాలు చేయవద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Snake Catcher WomanViral videoViral snake videoBrave Girlinternet shocked

