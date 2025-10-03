Snake Catcher: పింక్ శారీ కట్టి పాములతో ఆటాడిన పోరీ..ఆమె అందం చూసి పాములే షాక్ అయ్యాయి!

Woman Snake Catcher: సాధారణంగా పాము పేరు వింటేనే మనలో చాలా మందికి వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. అందులోనూ ఆడవాళ్ల అయితే పాములకు ఆమడ దూరంలో ఉంటారు. కొందరు మహిళలు అయితే ఇంట్లో ఉన్న చిన్నచిన్న పురుగులను చూసిన ఎంతో భయపడుతుంటారు. కానీ, ఈ వీడియోలో కనిపించే యువతి మాత్రం ఎంతో అవలీలగా పామును పట్టుకుంటుంది. దాదాపుగా 8 అడుగుల పొడవు ఉన్న రెండు పాములను ఆమె ఎంతో ధైర్యంగా పట్టేసింది. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా రెండు చేతులతో ఆ పాములను పట్టుకొని ఆటాడింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
ఏం జరిగిందంటే?
పింక్ కలర్ చీర ధరించిన ఓ అందమైన యువతి ఒక గదిలోకి వెళ్లింది. అందులో దాగి ఉన్న రెండు బారీ సర్పాలను వెతికింది. ఏమాత్రం భయం లేకుండా వాటిని ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా చేతిలోకి తీసుకొని అందర్ని ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆ పాములను వేర్వేరు కంటైనర్లలో పెట్టి మూత పెట్టింది. అంత పెద్ద పాములను పట్టిన తర్వాత కూడా ఏమీ జరగనట్టుగా ఆమె అక్కడి నుండి బయటకు రావడం చూసి చుట్టూ ఉన్నవారు నివ్వెరపోయారు. ఆ ఘటన స్థలంలో ఉన్న ఎవరో ఈ వీడియోని రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది నిమిషాల్లో వైరల్గా మారింది.
ఈ వీడియో చూసిన జనాలు వివిధ రకాలుగా కామెంట్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఆమె ధైర్యానికి, పాములను పట్టుకునే నైపుణ్యానికి ఆశ్చర్యపోతుంటే, మరికొందరు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోపై ఓ వ్యక్తి సరదాగా కామెంట్ చేశాడు. "ఆమె అందాన్ని చూస్తూ ఆ పాములు కూడా మైమరిచిపోయాయి. తమను పట్టుకోమని ఆనందంగా లొంగిపోయాయి!" అని కామెంట్ చేశాడు.
ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి నెటిజన్ ఆ యువతి ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటున్నారు. అయితే పాములు విషపూరితమైన జంతువులు కాబట్టి శిక్షణ లేనివారు ఇలాంటి సాహసాలు చేయవద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
