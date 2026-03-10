English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Video Viral: ఏం ట్యాలెంట్ మావా.!. పొడవైన జుట్టుతో అక్క ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

woman stunts with long hair: అన్ని వయసుల వారు తమ జుట్టును పొడవుగాను, అత్యంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలని భావిస్తారు. కానీ ఇటీవల అందరి జుట్టు చిన్నఏజ్ లోనే ఊడిపోతుంది.  దీంతో మార్కెట్ లోకి ఏ ప్రాడక్ట్  వచ్చిన అమ్మాయిలు కొనేసి వాడుతా ఉంటారు. ఈ క్రమంలో ఒక యువతి వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 10, 2026, 06:26 PM IST
  • పొడవైన జుట్టుతో స్టంట్ లు..
  • వీడియో వైరల్..

Woman stunts with her strong and long hair Funny video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తే మరికొన్ని వీడియోలు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి. ఇటీవల యువతీ,యువకులు ఏంచేసైన సోషల్ మీడియాలో ఫెమస్ కావాలని రకరకాల ప్లాన్ లు వేస్తున్నారు. మరికొంత మంది తమకు తెలిసిన స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అమ్మాయిలకు జుట్టుపై ఎంత శ్రద్ద కనబరుస్తారో స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. దాని కోసంమార్కెట్ లో ఏ ప్రాడక్ట్ వచ్చిన దాన్ని వాడతారు. అంతేకాకుండా లాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ జుట్టు కోసం ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చు చేసేందుకు అయిన వెనుకాడరు.

అయితే .. ప్రస్తుతం ఒక యువతి వీడియో నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. నార్మల్ గా ఇటుకల్ని తమచేతులతో లేదా తలతో పగల గొట్టేవారిని చూసుంటారు. కానీ ఇక్కడ యువతి మాత్రం తన జుట్టుతో బీర్ బాటిళ్ల మీద ఇటుకల్ని పెట్టి వాటిని ముక్కలు చేసింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. యువతి తన ముందు వరుసగా బీర్ బాటిళ్ల మీద పెట్టిన డబుల్ ఇటుకలను ముక్కలు ముక్కలు చేసుకుంటూ వెళ్లింది.

మరీ ఆమె జుట్టు నిజమైనదో లేదా విగ్ పెట్టుకుందో కానీ మొత్తంగా ఆమె స్టంట్ వైరల్ గా మారింది. కొంత మంది అదేదో సవరం కావచ్చు.. దానికి ఏదైన పూత పెట్టుకుని ఉండొచ్చని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Read more: King Cobra Video: బాప్ రే.. పచ్చని చెట్ల మధ్య సయ్యాటలు ఆడుతున్న రెండు కింగ్ కోబ్రాలు.. అరుదైన వీడియో..

అసలు జుట్టు ఎక్కడ అంతా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందని నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు భిన్నంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.మరికొంత మంది మాత్రం బాబోయ్.. అంత లాంగ్, స్ట్రాంగ్ కావడానికి ఏంవాడి ఉంటుందో అంటూ ఆరాలు తీస్తున్నారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Video ViralWoman long hairsocial mediaTrending VideoWoman stunts with long hair

