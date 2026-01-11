Video Viral: ఏందక్కా ఈ అరాచకం.!. బతికున్న పామును ముక్కులో పెట్టి నోట్లోంచి తీసి... ఆ తర్వాత.. వీడియో..

Woman takes to small snake to her nose and out from her mouth video: చాలా మంది పాములను చూస్తేనే భయంతో కిలోమీటర్ దూరం పారిపోతారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం వెరైటీ స్టంట్ లు చేస్తారు. ఇటీవల కొంతమంది పాములను, కొండ చిలువలను పెంపుడు జీవుల్లా పెంచుకుంటున్నారు. అసలు పాములంటేనే భయంలేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మొత్తంగా కోబ్రాల ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. కొంత మంది పాములతో డెంజర్ గా స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక యువతి మరీ ఆమె స్నేక్ క్యాచరో ఏంటో కానీ చిన్న ఆకుపచ్చ పామును తీసుకుని దానితో డెంజర్ స్టంట్ లు చేసింది. దాన్ని వీడియో కూడా తీసింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
కొంత మంది ఇటీవల సోషల్ మీడియాలోఫెమస్ అయ్యేందుకు, వ్యూస్ కోసం నానా పాట్లు పడుతున్నారు. తమ ప్రాణాలను కూడా పణంగా పెట్టి స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. దీని వల్ల ఎలాగైన అందరిలో వైరల్ కావాలని ప్లాన్ లు వేస్తున్నారు. మరీ ఈ యువతి కూడా అలానే ప్లాన్ చేసిందో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా యువతి చేసిన పని నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
ఒక యువతి చిన్న ఆకుపచ్చ పాము పిల్లను పట్టుకుంది. దాన్నితన ముక్కులోకి చొప్పించుకుంది. మరీ ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా తన నోటిలో నుంచి బైటకు వచ్చేలా చేసింది. అది బతికున్న పాము. పాపం.. యువతి చెతిలో నుంచి విడ్పించుకొవడానికి నానా పాట్లు పడుతుంది. కానీ ఆమె మాత్రం తన పైత్యం చూపించింది.
మొత్తంగా యువతి తన ముక్కులోకి పామును చొప్పించి బైటకు తీయడం చూసి అక్కడున్న వారు షాక్ తో నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. మరీ ఇది ఆమెకు ఎలా చేయాలని పిచ్చిందో తెలీదు కానీ మొత్తంగాఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడిపైత్యం రా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.