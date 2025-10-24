English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Woman Trying to kill Cockroach: మాతల్లే.. బొద్దింకను చంపబోయి అపార్ట్ మెంట్ ను తగలబెట్టిన యువతి.. ఎక్కడో తెలుసా..?

south korea woman sets fire apartment: బొద్దింక చనిపోవాలని దానిపై స్ప్రే చల్లింది. ఇంతలో దానికి నిప్పంటించింది. దీంతో ఇంట్లోని సామానులకు మంట అంటుకొవడంతో పాటు, పక్కన అపార్ట్  మెంట్ కు సైతం మంటలు వ్యాపించాయి. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 24, 2025, 02:39 PM IST
  • సౌత్ కొరియాలో విచిత్ర ఘటన..
  • ఆశ్చర్యపోతున్న నెటిజన్లు..

Woman Trying to kill Cockroach: మాతల్లే.. బొద్దింకను చంపబోయి అపార్ట్ మెంట్ ను తగలబెట్టిన యువతి.. ఎక్కడో తెలుసా..?

Woman trying to kill cockroach accidentally sets fire in south korea: సాధారణంగా ఆడవాళ్లు బొద్దింకలు అంటే చచ్చేంత భయపడిపోతుంటారు.అసలు కిచెన్ లో ఎక్కడైన బొద్దింక కన్పిస్తే మరల అక్కడకు వెళ్లరు. చాలా మంది ఇళ్లలో తినే పదార్థాలు ఎక్కడంటే అక్కడ పడేస్తుంటారు. దీంతో రాత్రిపూట బొద్దింకలు బైటకు వస్తాయి. ఆ ఫుడ్ స్టఫ్ ను తినేందుకు ప్రయత్నిస్తాయి. దీంతో చాలా మంది వీటి బారి నుంచి విరుగుడు కోసం స్ప్రేలను వాడుతుంటారు.

సౌత్ కొరియాలో సైతం ఒక యువతి అచ్చం ఇలానే చేసింది. కానీ అదికాస్త పక్క ఇల్లు తగలబడే వరకు వెళ్లింది. దీనిలో ఒకరు దుర్మరణం చెందారు. దక్షిణ కొరియాలోని ఒసాన్ నగరంకి చెందిన 20 ఏళ్ల యువతి ఓ పెద్ద అపార్ట్‌మెంటులో ఉంటుంది. ఇటీవల ఆ యువతి ఫ్లాట్‌లో పనులు చేసుకుంటూ ఉండగా ఓ బొద్దింక కనిపించింది. దాన్ని ఎలాగైన చంపేయాలని దానిపై  స్ప్రే ను చల్లింది.

ఆ తర్వాత దానిపై లైటర్ తో నిప్పు పెట్టింది. అప్పుడు మంట అంటుకుంది. ఆ బొద్దింక ఇంట్లోని సామానుల్లోకి వెళ్లడంతో ఇంట్లో మంటలు అంటుకున్నాయి. చూస్తుండగానే ఫ్లాట్ లోని సామానులకు మంటలు వ్యాపించాయి. అది కాస్త పక్క అపార్ట్ మెంట్ కు కూడా వ్యాపించాయి.
ఐదో అంతస్తులో ఒక మహిళ, తన 2 నెలల బిడ్డ, భర్తతో ఉంటుంది.

అయితే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకునేందుకు భర్త బిడ్డతో క్షేమంగా అపార్ట్‌మెంట్‌ నుంచి కిందకు దిగాడు. కానీ ఆమహిళ మాత్రం టెన్షన్ లో కింద పడిపోయి చనిపోయింది. చూస్తుంగానే మంటలు వ్యాపించడంతో, అక్కడున్న వారు ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు.

రంగంలోకి దిగిన అధికారులు మంటల్ని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. అయితే..  ఈమె చేసిన తింగరి పని వల్ల వీళ్ల అపార్ట్ మెంట్ తో పాటు పక్క వారు కూడా చాలా రిస్క్ ను ఎదుర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై అధికారులు విచారణ జరిపి..ఈమె చేసిన నిర్వాకం వల్ల ఒక మహిళ చనిపోవడంతో పాటు, ఇంత మంది ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నందుకు పోలీసులు ఆ మహిళను అరెస్ట్ చేశారు.

Read more: Snake Video: వామ్మో.. ఏంగుండెరా వాడిదీ.. పడగ విప్పిన కోడెనాగుతో డెంజర్ స్టంట్‌లు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

ఈ ఘటన పెను సంచలనంగా మారింది. ఇది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మరీ అంత భయం అవసరమా...??.. అంటూ సెటైర్ లు వేస్తున్నారు. ఆ బొద్దింకలకు కొంత మంది ఆడోళ్లు  ఎంత డెంజరో తెలిస్తే.. మీ ఇంట్లో అస్సలు ఉండవంటూ సెటైర్ లు వేస్తున్నారు.

 

