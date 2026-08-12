Women Crawling Metro Gate Video Watch: రైళ్లతో పాటు బస్సులు, మెట్రోల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు కనీసం తప్పకుండా కొన్ని రకాల నియమాలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తప్పకుండా టికెట్ కొనుగోలు చేయడం ప్రతి పౌరుడి బాధ్యతగా భావిస్తూ ఉంటారు.. కానీ, కొంతమంది చేసే పనులు మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ ఉంటాయి.. కొద్దిరోజులుగా ఢిల్లీ మెట్రో రకరకాల వింత ఘటనలకు కేరఫ్ అడ్రస్గా మారుతూ వస్తున్న విషయం తెలిసిందే.. చాలా మంది మెట్రోలో వింత వింత డ్యాన్సులు చేయడంతో పాటు రీల్స్ చేయడం, తోటి ప్రయాణికులతో గొడవలు పడటం వంటి వీడియోలు మనం నిత్యం ఏన్నో సోషల్ మీడియాల్లో చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ తాజాగా ఢిల్లీ మెట్రోలో జరిగిన ఒక ఘటన సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర దుమారం రేపుతూ వస్తోంది. అయితే, ఈ వీడియో ఏంటి? ఇంతలా వైరల్ కావడానికి గల కారణాలేంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
టికెట్ డబ్బులు ఆదా చేయడం కోసం కొందరు మహిళలు చేసిన పని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. ఢిల్లీ మెట్రో అనగానే మనందరికీ భద్రతతో పాటు మంచి ప్రయాణం గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఎక్స్లో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో.. కొందరు మహిళలు చీరలు కట్టుకుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. ఏమాత్రం భయం లేకుండా వారు ఆటోమేటెడ్ టికెట్ గేట్ల కింద నుంచి దూరుతూ లోపలికి వెళ్లడం స్పష్టంగా మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు..
సాధారణంగా ఎవరైనా ప్రయాణికులు కార్డ్ స్వైప్ చేయడం లేదా.. క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే గేట్లు తెరుచుకుంటూ ఉంటాయి.. కానీ.. ఈ మహిళలు టికెట్ కోసం డబ్బులు ఖర్చు చేయడానికి ఇష్టం లేకనో.. లేక మరే కారణమో కానీ.. గేట్ల కింద ఉన్న కొద్దిపాటి ఖాళీ స్థలంలో నుంచి వంగి.. పాకుతూ మెట్రో లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం మీరు క్లియర్గా ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.
ఈ వైరల్ వీడియోలో అందరినీ ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏమిటంటే.. ఆ మహిళలతో పాటు ఉన్న చిన్న పిల్లలు కూడా పెద్దలను చూసి అదే తరహాలో అక్కడే గేట్ల కింది భాగంలో దూరుతూ వెళ్లిపోవడం మీరు గమనించవచ్చు.. పిల్లలు ఎప్పుడు తమ పెద్దల చేసే పనులు చూసి మాత్రమే.. వారు చేస్తూ ఉంటారు. పిల్లలకు ఇలాంటి తప్పుడు పనులు నేర్పిస్తూ.. ఇలా చేయడం అస్సలు మంచిది కాదని నెటిజన్స్ మండిపడుతున్నారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది మెట్రో సిబ్బందిపై కూడా విరుచుకు పడుతున్నారు. ఏది ఏమైన ఇప్పుడు మాత్రం సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది.
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