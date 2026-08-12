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మెట్రోలో స్టేషన్‌లో టికెట్ తీసుకోకుండా గేట్ల కింద నుంచి పాకిన మహిళలు.. వీడియో!

Women Crawling Metro Gate Video: తాజాగా మెట్రో స్టేషల్‌లో కొంతమంది మహిళలు టికెట్‌ కొనడానికి బదులుగా టికెట్‌ మిషన్‌ కింది నుంచి పాకుతూ వెళ్తున్న దృశ్యాలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనిని చూసిన సోషల్‌ మీడియా వినియోగదారలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 12, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:03 PM IST
మెట్రోలో స్టేషన్‌లో టికెట్ తీసుకోకుండా గేట్ల కింద నుంచి పాకిన మహిళలు.. వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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మెట్రోలో స్టేషన్‌లో టికెట్ తీసుకోకుండా గేట్ల కింద నుంచి పాకిన మహిళలు.. వీడియో!
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