Noida Zym Viral Video: నోయిడా జిమ్ లో మహిళల ఘర్షణ వైరల్ గా మారింది. పరికారాల కోసం ఇద్దరు మహిళలు గొడవపడ్డారు. ఇంతకుముందు కేవలం మగవాళ్ల మధ్యే జిమ్ మిషన్ల కోసం గొడవపడిన కథనాన్ని చదివే ఉంటాం. కానీ తాజాగా మహిళలు ఏకంగా జుట్టు జుట్టు పట్టుకుని కొట్టుకుంటున్నారు.

Noida Zym Viral Video: జిమ్ మిషన్ కోసం ఇద్దరు మహిళలు జుట్టు పట్టుకొని కొట్టుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ ఘటన నోయిడాలో చోటు చేసుకుంది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. జిమ్‌లో అనేక పరికరాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా చాలామంది మహిళలు కూడా ఉన్నారు. ఒకరు వంతు కోసం మరొకరు వేచి ఉన్నారు. ఈ సమయంలోనే వారి మధ్య గొడవ జరిగింది. ఆ గొడవ కాస్త ఎక్కువై ఒకరి జుట్టు పట్టుకుని మరొకరు కొట్టుకున్న పరిస్థితికి దారితీసింది 

 వెంటనే ఇతర మహిళలు కూడా అక్కడికి వచ్చి వారిని విడిపించే ప్రయత్నాలు చేశారు. కానీ వారు ఒకరినొకరు బాగా కొట్టుకున్నారు. ఇందులో జిమ్ నిర్వాహకులు కూడా వచ్చి వాళ్ళని విడిపించే ప్రయత్నం చేశారు. వాళ్లు సహనం కోల్పోయి కొట్టుకునే వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది

 

 

అక్కడ సీసీటీవీలో నమోదైన వీడియో ప్రకారం మొదటగా వారిద్దరి మధ్య ఏదో వాదన జరిగింది. ఆ తర్వాత వాళ్ళు కొట్టుకోవడానికి దారి తీసింది. మొత్తానికి జిమ్‌ పరికరాల కోసం మహిళలు కొట్టుకోవడం జరిగింది. తమ వంతు కోసం ఎదురు చూశారు. ఈ వీడియోకు సోషల్ మీడియాలో భిన్న స్పందనలు వస్తున్నాయి. కాస్త ఓపికతో చేసుకుంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండవు కదా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు నెట్టిజెన్లు. జిమ్‌లో కూడా ఓపిక లేదు జుట్టు జుట్టు పట్టుకోవడానికి కొట్టుకోవడానికి రెడీ అయిపోయారు అని కామెంట్ పెడుతున్నారు. కొంతమంది అయితే ఇది జిమ్‌లో కూడా ఏ రెండు జుట్టులు కలవడం లేదు అంటున్నారు. 

చూడానికి అంతా చదువుకున్నవారే కానీ కాస్త ఓపికతో మెలగలేకపోయారు. మొత్తానికి వీరు ఒక స్కౌట్‌ కోసం గొడవపడినట్లు తెలిసింది.  ఒక మహిళ ఒక స్కౌట్‌తో వర్కౌట్ చేస్తూ ఉండక మరో మహిళ తనవంతు కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంది. ఇంతలో మరో మహిళ రావడంతో మొత్తం గొడవకు దారితీసింది.

