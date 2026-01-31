English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Video Viral: రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో అరాచకం.. జుట్లు పట్టుకుని కొట్టుకుంటున్న ఇద్దరు పడుచమ్మాయిలు.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో అరాచకం.. జుట్లు పట్టుకుని కొట్టుకుంటున్న ఇద్దరు పడుచమ్మాయిలు.. వీడియో వైరల్..

Women fighting in running train: రన్నింగ్ ట్రైన్లో ఒకరి మీద పడి మరోకరు కొట్టుకుంటున్నారు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  దీనిపై నెటిజన్లు భలే ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరీ ఇంత దిగజారీ కొట్టుకొవడం ఏంటని కొంత మంది సెటైర్ లు వేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 31, 2026, 07:18 PM IST
Women fighting in running train over seat controversy video: ఇటీవల కొంత మంది మహిళలు చాలా అరాచకంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్సుల్లో , ట్రైన్ లలో, విమానాల్లో కూడా చాలా ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మొత్తంగా వీరి యవ్వారంలు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఉచిత బస్సుల్లో మహిళలు ఫైటింగ్ కు దిగిన ఘటనలు తరచుగా చూశాం. కొన్ని చోట్ల అయితే పబ్లిక్ గా జుట్టులు పట్టుకుని దాడులు చేసుకున్నారు. దీంతో అసలు జనాలు చుట్టుపక్కల ఉన్నరన్న విషయంకూడా మర్చిపోయి కొంత మంది అదేపనిగా కొట్టుకుంటున్నారు.

ఇలాంటి ఘటనలు ఇక రైళ్లలో కూడా జరుగుతున్నాయి. తాజాగా.. రన్నింగ్ ట్రైన్ లో ఇద్దరమ్మాయిలు తగ్గాఫార్ ఫైటింగ్ కు దిగారు. మొత్తంగా జుట్టులు పట్టుకునిమరీ కొట్టుకున్నారు . ఒకరిపై మరోకరు పిడిగుద్దులు కురిపించుకున్నారు. చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు ఆపిన కూడా ఆగలేదు.

బూతులు తిట్టుకుంటూ దాడులు చేసుకున్నారు. సీటు విషయంలో వీరి మధ్య గొడవలు జరిగినట్లు అక్కడి వారు చెబుతున్నారు . ట్రైన్ లో ఒకరి మీద మరోకరు పడి విపరీతంగా ఫైటింగ్ కు దిగారు. అక్కడి వారు ఆపిన కూడా వీరు అస్సలు వెనక్కు తగ్గలేదు.

Read more: Snake Video: వామ్మో.. చెట్టు మీద పగడ విప్పి కూర్చున్న భారీ నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

మొత్తంగా వీరి ఫైటింగ్ ను అక్కడున్న వారు వీడియో తీసి మరో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు .ఈ కొట్టుకొవడం ఏంట్రా బాబు అంటూ ఆశ్చర్యంతో నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

