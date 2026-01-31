Women fighting in running train over seat controversy video: ఇటీవల కొంత మంది మహిళలు చాలా అరాచకంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్సుల్లో , ట్రైన్ లలో, విమానాల్లో కూడా చాలా ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మొత్తంగా వీరి యవ్వారంలు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఉచిత బస్సుల్లో మహిళలు ఫైటింగ్ కు దిగిన ఘటనలు తరచుగా చూశాం. కొన్ని చోట్ల అయితే పబ్లిక్ గా జుట్టులు పట్టుకుని దాడులు చేసుకున్నారు. దీంతో అసలు జనాలు చుట్టుపక్కల ఉన్నరన్న విషయంకూడా మర్చిపోయి కొంత మంది అదేపనిగా కొట్టుకుంటున్నారు.
Kalesh b/w Two ladies inside Indian Railways over seat issuespic.twitter.com/FtQqndZXr5
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 31, 2026
ఇలాంటి ఘటనలు ఇక రైళ్లలో కూడా జరుగుతున్నాయి. తాజాగా.. రన్నింగ్ ట్రైన్ లో ఇద్దరమ్మాయిలు తగ్గాఫార్ ఫైటింగ్ కు దిగారు. మొత్తంగా జుట్టులు పట్టుకునిమరీ కొట్టుకున్నారు . ఒకరిపై మరోకరు పిడిగుద్దులు కురిపించుకున్నారు. చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు ఆపిన కూడా ఆగలేదు.
బూతులు తిట్టుకుంటూ దాడులు చేసుకున్నారు. సీటు విషయంలో వీరి మధ్య గొడవలు జరిగినట్లు అక్కడి వారు చెబుతున్నారు . ట్రైన్ లో ఒకరి మీద మరోకరు పడి విపరీతంగా ఫైటింగ్ కు దిగారు. అక్కడి వారు ఆపిన కూడా వీరు అస్సలు వెనక్కు తగ్గలేదు.
Read more: Snake Video: వామ్మో.. చెట్టు మీద పగడ విప్పి కూర్చున్న భారీ నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
మొత్తంగా వీరి ఫైటింగ్ ను అక్కడున్న వారు వీడియో తీసి మరో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు .ఈ కొట్టుకొవడం ఏంట్రా బాబు అంటూ ఆశ్చర్యంతో నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి