Women passengers celebrates pregnant woman baby shower in mumbai local train: సాధారణంగా మనం రైళ్లలో, బస్సుల్లో తరచుగా సీట్ల కోసం గొడవలు పడుతుంటాం. అంతే కాకుండా కొంత మంది సీటు విషయంలో తరచుగా తోటి ప్రయాణికులతో గొడవలకు దిగుతారు. జుట్లు పట్టుకుని లాక్కుంటూ ఫైటింగ్ కు దిగుతారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. ఇటీవల ఆడ, మగ తేడా లేకుండా ఇలాంటి ఘోరాలు మరీ ఎక్కువగా అయ్యాయని చెప్పుకొవచ్చు. కొన్నిచోట్ల సీటు కోసం భౌతిక దాడులకు పాల్పడ్డ ఘటనలు కూడా కొకొల్లలు. తాజాగా.. ముంబై లోని ఒక లోకల్ ట్రైన్లో చోటు చేసుకున్న ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువతికి కొంత మంది తోటి ప్రయాణికులు సీమంతం చేశారు. మరీ ఆమె ప్రతిరోజు అదే ట్రైన్ భోగిలో ప్రయాణిస్తుందో మరేంటో కానీ ముందుగానే భోగి అంతటా బెలూన్ లు ఏర్పాటు చేశారు. రిబ్బన్ లు కట్టారు. ఆమె కోసం సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్ లు కూడా తీసుకొచ్చారు.
మొత్తంగా ఆమె రాగానే స్పెషల్గా రిబ్బన్ లలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రదేశంలో కూర్చుండబెట్టి మరీ ఆమెకు బొట్టుపెట్టి సర్ ప్రైజ్ చేశారు. ఆమెకు అందరు ప్రత్యేకమైన బహుమతులు ఇచ్చారు. ఫోటోలు, సెల్పీలు తీసుకుంటూ ఆమె హ్యాపీనెస్ ను మరింత పెంచే పనులు చేశారు. ఈ సడెన్ సర్ ప్రైజ్ చూసి మహిళ సైతం ఒక్కసారిగా భావొద్వేగంకు గురైంది.
కొంత మంది తోటి ప్రయాణికులు ఈ సెలబ్రేషన్స్ ను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అదికాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. భలే ప్లాన్ లు చేశారంటూ మహిళ ప్రయాణికులపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.