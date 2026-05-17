/Thieves Video: కిలాడీ ఆంటీల దొంగతనం.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న సీసీటీవీ విజువల్స్!

Women Thieves Viral Video Watch Now: సమాజంలో దొంగలు రోజురోజుకు సరికొత్త పద్ధతుల్లో చోరీలకు పాల్పడుతూ వస్తున్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే ఎవరైనా సరే ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే.. వినియోగదారుల రూపంలో షాపులోకి వచ్చి.. ఎవరు ఊహించని రీతిలో స్టీల్ వస్తువులను మాయం చేసిన కిలాడీ మహిళల ముఠా దొంగలకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. వీరు దొంగతనం చేసిన పద్ధతిని చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు..
ఒక ప్రముఖ స్టీల్ సామాగ్రి విక్రయించే దుకాణంలోకి ముగ్గురు మహిళలు కస్టమర్స్ రూపంలో షాపులోకి ప్రవేశించారు. ఇంట్లోకి అవసరమైన గిన్నెలతో పాటు ఇతర వస్తువులను కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చిన సాధారణ కస్టమర్ల లాగే వారి నటించారు..షాపు యజమానితో పాటు సిబ్బంది వారికి రకరకాల వస్తువులను చూపిస్తూ.. వారు ఇతర కస్టమర్లతో బిజీ ఉన్న సమయాన్ని ఈ కిలాడి ఆంటీ దొంగల ముఠా తమకు అనుకూలంగా మార్చుకున్నారు..
ముగ్గురు మహిళల్లో ఒక రు మిగిలిన వారిని మాటల్లోకి దించగా.. మరొక మహిళ దొంగ అత్యంత చాకచక్యంగా పెద్ద సైజు స్టీల్ వస్తువులను ఎవరికి అనుమానం రాకుండా తన కాళ్లు సందుల్లో ఇరికించుకుంది. ఆపై ఏమీ తెలియనట్టుగా పైనుంచి తన చీరను యధావిధిగా సర్దుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయేందుకు ప్రయత్నించడం మీరు సీసీ టీవీలో రికార్డ్ అయిన ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. చీర కట్టును ఆసరాగా చేసుకొని.. ఆమె ఆ వస్తువులను దొంగలిస్తున్న తీరు చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు..
షాపులో సామాగ్రి తగ్గినట్లు గమనించిన యజమాని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ను పరిశీలించడంతో.. ఈ ఆంటీల దొంగతనం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో ప్రస్తుతం ఇవి విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. దొంగతనంలో ఈ చిన్న టెక్నిక్ నిజంగా నమ్మశక్యం లేదని.. కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మరికొంతమంది.. ఆంటీలు చీర కట్టును దొంగతనం కోసం కూడా అద్భుతంగా వినియోగిస్తున్నారని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా సీసీ కెమెరాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ దొంగలు ఎంతో చాకచక్యంగా అక్కడి నుంచి స్టీల్ సామాను మాయం చేయడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.