Python Snake Video: పాముల పిచ్చోడు.. ఏకంగా 20 అడుగుల కొండచిలువను పెంచుకుంటున్నాడు.. వీడియో ఇదే..

Python Snake Video Watch Here: సాధారణంగా చాలామంది పెంపుడు జంతువులు అంటే కుక్కలను పిల్లలను పెంచుకుంటూ ఉంటారు.. కానీ అమెరికాలోని బ్రియన్ బార్జిక్ అనే వ్యక్తి 20 అడుగుల భారీ పైథాన్ను పెంపుడు జంతువుగా పెంచుకుంటూ ప్రజలను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాడు. ఇటీవల ఆయన తన పెంపుడు పాముతో ఏకంగా పార్కులోకి వాకింగ్కు వచ్చాడు. ఇలా వస్తున్న సమయంలో కొంతమంది దానిని స్మార్ట్ఫోన్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అంతే ఇప్పుడు ఆ వీడియోలు ఇంటర్నెట్ను మొత్తం షేక్ చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలు చూసిన వారంతా వామ్మో ఇదేంటి ఇలా ఉన్నాడు.. ఏంటని అంటున్నారు.
బ్రియన్ బార్జిక్ అందరిలాగా కాకుండా ఏకంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ కొండచిలువను పెంచుకున్నాడు. అతడికి చిన్నప్పటి నుంచి పాములంటే ప్రాణమట. అందుకే అందరిలాగా కుక్కలు పిల్లలను కాకుండా అతడు పాములను పెంచుకున్నాడని తెలిపారు. ప్రతిరోజు అతడు వాకింగ్కి వెళ్లే సమయంలో తన పామును కూడా వెంటబెట్టుకొని నడవడం అలవాటు ఉందట. అందుకే ప్రతి రోజు లాగా తన పెంపుడు పాము జూలియట్ను తీసుకొని పార్కు వచ్చాడు.. అక్కడే వాకింగ్ చేస్తున్న చాలామంది ఆశ్చర్యపోయి వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.
బ్రియన్ బార్జిక్ తన పెంపుడు పాముకు సంబంధించిన అనేక వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నాడు.. అయితే, అతను తన పెంపుడు పాముతో కలిసి మార్కు వచ్చిన వీడియోను కూడా పోస్ట్ చేశాడు. ఇక ఈ వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే, తన పెంపుడు పాము జూలియట్ను పట్టుకొని పార్కులో నడుస్తూ.. ఉండడం చూడొచ్చు. ఆ పాము ఎంతో బరువు ఉన్నప్పటికీ ఏమాత్రం దానిని కింద దించకుండా భుజం పైన ఎత్తుకునేందుకు కూడా ప్రయత్నించాడు. అయితే ఆ పాము కూడా అతనిపై ఏమాత్రం దాడి చేయకుండా ఎంతో ప్రశాంతంగా అటు ఇటు చూస్తోంది.
ఆతను నిత్యం సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తూ ఒక కంటెంట్ క్రియేటర్ గా ప్రసిద్ధి చెందారు. ఆయనకు సంబంధించిన సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్లో వివిధ రకాల జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు ఉండడమే.. కాకుండా ఎక్కువగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆయన వాటితో అటు ఇటు తిరుగుతున్న షార్ట్ వీడియోలు, జంతువులతో దిగిన ఫోటోలను కూడా పోస్ట్ చేశారు. అందరూ ఇతనిని జంతువు ప్రేమికుడిగా కూడా పిలుస్తారు.
