Largest Python Video: వామ్మో..కొండెక్కుతున్న ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్ద కొండచిలువ.. వీడియో చూశారా?

Largest Python Video Viral: ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్ద కొండచిలువకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో అత్యంత పెద్ద కొండచిలువ కొండపైకి వెళ్లడం మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. అయితే, ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 25, 2025, 09:17 PM IST

Largest Python Video Watch: మీరు ఎప్పుడైనా ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన కొండచిలువ పాములను చూశారా? ఇప్పటికీ ఎప్పుడు చూసి ఉండరు.. కానీ మీరు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో చూడొచ్చు. ఈ వీడియోలు ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ పాము.. కొండను ఎక్కుతూ కనిపిస్తోంది. ఇది చూడడానికి అత్యంత పొడవుగాను అలాగే భారీ శరీరాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడుతున్నారు. కొండచిలువలు ఎంత పెద్దగా ఉంటాయా? అని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ కొండచిలువ పాముకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోను  'బెన్ సోజో' అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోను "Giant Python Caught On Camera" అని క్యాప్షన్ రాసి పోస్ట్ చేశారు. పది సెకన్ల నిడివి గల వీడియోను చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ వీడియోలో భారీ కొండచిలువ.. కదులుతూ కొండపైకి వెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియోలో ఆ భారీ ఆకారం కలిగిన పాము నెమ్మది నెమ్మదిగా కదులుతూ.. ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఇలాంటి వీడియోలు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 

ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న అత్యంత పెద్ద అనకొండ ప్రపంచంలోనే ఉన్న పెద్ద అనకొండలో ఒకటి. అయితే ఇలాంటివి కేవలం అమెజాన్ నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో మాత్రమే జీవిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అమెజాన్ అడవికి దగ్గరగా జీవించే చాలామందికి ఈ పాములు తప్పకుండా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే, ఇప్పటివరకు ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను రెండు లక్షల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 3,000 మంది ఈ వీడియోను లైక్ చేశారు. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Largest Python VideoBiggest Snake VideoBiggest Snake Viral NewsViral video

