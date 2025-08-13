Cute Snake Video: ప్రపంచంలో అందమైన పాము.. వీడియో చూస్తే మీరు కూడా క్యూట్ అంటారు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cute Snake Video Watch Here: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ అరుదైన పాముకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోలో పాము చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది. అయితే ఈ అందమైన పాముకు సంబంధించిన వీడియో మీరు కూడా చూస్తారా? 

Cute Snake Video Watch Here: సామాన్యంగా మనం పాము అంటే నేల మీద లేదా పుట్టల్లో చూస్తూ ఉంటాం.. ఇవి జాతులను బట్టి ఒక్కొక్క పాము ఒక్కొక్క ఆకారంలో ఒక్కొక్క రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా ఓ పాము అచ్చం చూడడానికి నీటిలో ఉండే చేపలాగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వింత పామును చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంతకీ వీడియోలో పాము ఎలా ఉంది? వీడియో వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. 

ఈ వీడియోలో ఉన్న ప్రత్యేకమైన పాము పేరు 'రెడ్-టైల్డ్ ర్యాట్ స్నేక్'.. ఇది కొలుబ్రిడ్ అనే పాముల కుటుంబానికి చెందినది. ఈ జాతి పాములు ముఖ్యంగా చెట్లపైనే జీవిస్తాయి. ఇవి సెమీ-ఆర్బోరియల్ పాములు.. అంటే, చెట్టు పైభాగానికి కాకుండా మధ్యభాగంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి చూడడానికి గాల్లో తేలినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా చాలా అరుదైన రంగులో వింత వింత డిజైన్స్‌తో గీతలతో కూడిన శరీరాన్ని కలిగి ఉంటాయి. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ యువతి అరుదైన రెడ్-టైల్డ్ ర్యాట్ స్నేక్‌ను పట్టుకొని ఉండడం చూడొచ్చు. ఇది ఎంతో శాంతంగా.. ఏమాత్రం దాడి చేయకుండా ఆమె చేతును గట్టిగా పట్టుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ పాము శరీరం చూడడానికి ఎంతో అందంగా ఉంది. అంతేకాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన కలర్ లో కనిపిస్తూ ఉంది. అయితే ఆ యువతి చేతిపై నెమ్మదిగా అలా ఒదిగిపోయింది. ఆమె ఆ చేతును అటూ ఇటూ కదుపుతున్న ఏమాత్రం పాము దాడి చేయలేకపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఆమె ఈ వీడియోలో మాట్లాడుతూ.. ఇలాంటి అద్భుతమైన పామును నేను ఇంతవరకు నా జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడలేదని.. ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంది.. చూడడానికి చాలా అందంగా ఉందని" తెలిపింది.

ఈ రెడ్-టైల్డ్ ర్యాట్ స్నేక్‌, దాని తోకలో ఎరుపు రంగు ఉన్నందున ఆ పేరు వచ్చింది. ఈ పాములు ఎక్కువగా చెట్లపై కదలికలు చేస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా చెట్లను కలిసిపోయే ఆకుపచ్చని రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి భారతదేశంలో కూడా అప్పుడప్పుడు కొన్ని చెట్లపై కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే.. వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్స్‌లో తెలుపుతున్నారు. చాలామంది ఈ పాము చాలా అందంగా ఉందని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

