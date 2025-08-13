Cute Snake Video: ప్రపంచంలో అందమైన పాము.. వీడియో చూస్తే మీరు కూడా క్యూట్ అంటారు..

Cute Snake Video Watch Here: సామాన్యంగా మనం పాము అంటే నేల మీద లేదా పుట్టల్లో చూస్తూ ఉంటాం.. ఇవి జాతులను బట్టి ఒక్కొక్క పాము ఒక్కొక్క ఆకారంలో ఒక్కొక్క రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా ఓ పాము అచ్చం చూడడానికి నీటిలో ఉండే చేపలాగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ వింత పామును చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంతకీ వీడియోలో పాము ఎలా ఉంది? వీడియో వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
ఈ వీడియోలో ఉన్న ప్రత్యేకమైన పాము పేరు 'రెడ్-టైల్డ్ ర్యాట్ స్నేక్'.. ఇది కొలుబ్రిడ్ అనే పాముల కుటుంబానికి చెందినది. ఈ జాతి పాములు ముఖ్యంగా చెట్లపైనే జీవిస్తాయి. ఇవి సెమీ-ఆర్బోరియల్ పాములు.. అంటే, చెట్టు పైభాగానికి కాకుండా మధ్యభాగంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి చూడడానికి గాల్లో తేలినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా చాలా అరుదైన రంగులో వింత వింత డిజైన్స్తో గీతలతో కూడిన శరీరాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ యువతి అరుదైన రెడ్-టైల్డ్ ర్యాట్ స్నేక్ను పట్టుకొని ఉండడం చూడొచ్చు. ఇది ఎంతో శాంతంగా.. ఏమాత్రం దాడి చేయకుండా ఆమె చేతును గట్టిగా పట్టుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ పాము శరీరం చూడడానికి ఎంతో అందంగా ఉంది. అంతేకాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన కలర్ లో కనిపిస్తూ ఉంది. అయితే ఆ యువతి చేతిపై నెమ్మదిగా అలా ఒదిగిపోయింది. ఆమె ఆ చేతును అటూ ఇటూ కదుపుతున్న ఏమాత్రం పాము దాడి చేయలేకపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఆమె ఈ వీడియోలో మాట్లాడుతూ.. ఇలాంటి అద్భుతమైన పామును నేను ఇంతవరకు నా జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడలేదని.. ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంది.. చూడడానికి చాలా అందంగా ఉందని" తెలిపింది.
ఈ రెడ్-టైల్డ్ ర్యాట్ స్నేక్, దాని తోకలో ఎరుపు రంగు ఉన్నందున ఆ పేరు వచ్చింది. ఈ పాములు ఎక్కువగా చెట్లపై కదలికలు చేస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా చెట్లను కలిసిపోయే ఆకుపచ్చని రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి భారతదేశంలో కూడా అప్పుడప్పుడు కొన్ని చెట్లపై కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే.. వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్స్లో తెలుపుతున్నారు. చాలామంది ఈ పాము చాలా అందంగా ఉందని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి