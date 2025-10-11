Giant 40-foot Anaconda Video Viral: అమెజాన్ అడవులు అత్యంత ప్రమాదకరమైన జంతువులకు నిలయం. ఇక్కడ కొన్ని వందల రకాల జంతుజాతులు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఎన్నో ప్రమాదకరమైన పాములకు అడ్డా కూడా.. అందుకే అమెజాన్ నది గుండా ప్రయాణించి ప్రతి ఒక్కరు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉంటారు. అలాగే ఇప్పటికి చాలామంది ఈ అడవిలోకి వెళ్లి తిరిగిరాని సంఘటనలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. అలాంటిది కొంతమంది ఈ అడవిని చూసి ఎందుకు హెలికాప్టర్లు వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. కొంతమంది టూరిస్టులు అమెజాన్ అడవి ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసేందుకు ఎక్కువగా హెలికాప్టర్ గుండ అక్కడికి వెళుతూ ఉంటారు. ఇందులో భాగంగానే ఓ టూరిస్ట్ హెలికాప్టర్ అమెజాన్ నది పరివాహక ప్రాంతం వద్దకు వెళ్ళింది. అయితే ఇక్కడ వారికి చేదు అనుభవం ఏర్పడింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది.
అమెజాన్ అడవుల్లోకి ఎలా వెళ్లిన మనుషులకే ప్రమాదం.. ఎందుకంటే అక్కడ అత్యంత విషపూరితమైన పాములు జీవిస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పటికి అక్కడ కొన్ని లక్షల జాతులకు సంబంధించిన పాములు ఉన్నట్లు సమాచారం. అలాంటిది ఆ దరిదాపుల్లోకి వెళ్లాలంటేనే ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తప్పకుండా వారి వెంట వైద్యులను తీసుకెళ్లాల్సిందే. అయితే, ఇటీవల ఓ టూరిస్ట్ హెలికాప్టర్ అమెజాన్ నది గుండా ప్రయాణించింది. ఈ సమయంలోనే వారికి ఒక చేదు అనుభవం ఏర్పడింది...
టూరిస్టులతో కలిసి అమెజాన్ నది పరివాహక ప్రాంతం గుండా ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్ ను మింగేందుకు దాదాపు 40 అడుగుల అనకొండ పాము ప్రయత్నించింది.. నదిలో ఉన్న ఆ పాము హెలికాప్టర్ ని చూసి దాని దగ్గరికి వచ్చేందుకు ప్రయత్నించింది. అంతేకాకుండా టూరిస్టులు ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్ను చేంజ్ చేసేందుకు కూడా యత్నించింది. ఇదంతా చూసి అందులో ఉన్న టూరిస్టులు ఒక్కసారిగా వణికిపోయారు. అయితే, పైలెట్ ఆ పాము నుంచి చాకచక్యంగా తప్పించి హెలికాప్టర్ ను ఆకాశంలోకి ఎగిరేలా చేశారు.
ఆ అత్యంత ప్రమాదకరమైన అనకొండ పాము దాడి చేసేందుకు వచ్చినప్పుడు కొంతమంది టూరిస్టులు వీడియోను చిత్రీకరించారు. ఇలా తీసిన వీడియోని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇవి కాస్త ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి. నెక్స్ట్ ట్రెండ్ 360 అనే ఇంస్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి షేర్ చేసిన ఈ వీడియో 98 లక్షల మందికి పైగా లైక్ చేశారు. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను కొన్ని కోట్ల మంది వీక్షించారు.. అయితే ఈ వీడియోను చూసిన కొంతమంది ఇది ఒరిజినల్ వీడియో కాదని.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా సృష్టించి పోస్ట్ చేశారని కామెంట్లలో రాస్కొస్తున్నారు.
