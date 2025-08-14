Raja Nagulu Video: ప్రపంచంలోనే అరుదైన దృశ్యం.. రెండు రాజ నాగుల మహా అద్భుతం.. వీడియో మీకోసమే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rare Raja Nagulu Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో రెండు రాజనాగులు దాడికి దిగిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాములను చూడొచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 14, 2025, 07:02 PM IST

Rare Raja Nagulu Viral Video Watch: సాధారణంగా అడవి జంతువులతో పాటు పాములను చూడాలనుకుంటే గతంలో అడవి ప్రాంతాల్లో సఫారీ చేయడం లేదా జూ పార్కులకు వెళ్లి చూసేవారు.. కానీ ఇప్పుడు అంతా సులభతరమైంది.. ఏదైనా చాలామంది మొబైల్ ద్వారా తెలుసుకోవడమే కాకుండా వీడియోలను కూడా చూస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములతో పాటు ఇతర జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు చూస్తున్నారు. నిత్యం ఎన్నో రకాల పాములు, జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఇలాంటి వీడియోనే ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది. యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియోలు అప్లోడ్ అయిన రెండు పాములకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు అద్భుతమైన ప్రజాధరణ పొందుతోంది. 

వీడియోలు రెండు భారీ రాజనాగులు ఒకదానికొకటి దాడి చేసుకోవడానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. సాధారణంగా నాగుపాములు ఒకదానికొకటి దాడి చేసుకోవడానికి అంటే ఎక్కువగా నృత్యం చేసేందుకు ఇష్టపడతాయట. అలాంటిది ఈ వీడియోలో ఒకదానికొకటి దాడికి దిగడం.. చివరికి రెండు ప్రశాంతంగా ఉండడం వంటి దృశ్యాలు చూడొచ్చు.  సాధారణంగా ఏ పాము ఇలా పడక విప్పి దాడికి ఇతర పాముతో దిగదు. అలాంటిది ఈ రెండు పాములు పడగవిప్పి ఒకదానికొకటి దాడికి దిగడం చూస్తే.. వీటి రెండిటి మధ్య ఏదో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. 

సాధారణంగా రెండు రాజనాగులు ఒకదానికొకటి దాడికి దిగవు.. కానీ పరిశోధకులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సంతానోత్పత్తి సమయంలో ఇలా ఒకదానికొకటి కలిసి ఉంటాయని వారు అంటున్నారు. అంతేకాకుండా మగ పాము ఈ సమయంలో ఎక్కువగా ఆడ పాముతో ఉండడానికి ఆసక్తి చూపుతోందని సమాచారం. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఆడ పాము ఎక్కువగా కోపంగా ఉంటుందని కూడా పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఈ రెండు పాములు సహజీవనం చేస్తున్నాయని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సాధారణంగా ఇలాంటి దృశ్యాలు చాలా అరుదుగా మాత్రమే సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి..

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ వీడియోలో ముందుగా ఓ రాజనాగు మరో నాగు పామును ఎంతో కోపంతో బుసలు కొడుతూ దానికి దిగడం మీరు చూడవచ్చు. ఆ తర్వాత రెండవ పాము మాత్రం తెలిసి తెలియనట్టుగా ప్రశాంతంగా ఉండడం గమనించవచ్చు. ఇలా రెండు కొద్ది సెకండ్ల వరకు ఒకదాని కళ్ళలో ఒకటి చూసుకుంటూ అలాగే ఉండిపోవడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాలి. ఈ వీడియోను యూట్యూబ్ తన ఖాతా ద్వారా పోస్ట్ చేశారు.. 

