English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Long Cobra Video: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన నాగుపాము ఇదే.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..

Long Cobra Video Viral Video: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన నాగుపాము కు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది. ఈ వీడియోలో  ఓ యువకుడు నాగుపామును పట్టుకొని దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చూడొచ్చు. ఈ వీడియో మీరు కూడా ఇప్పుడే చూసేయండి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 15, 2025, 09:16 PM IST

Trending Photos

Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
6
Prabhas marriage
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
10
Independence Day 2025
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
Samsung Galaxy M06 5G Price: అమెజాన్‌ స్పెషల్ ఆఫర్స్‌.. రూ.499 కంటే తక్కవ ధరకే Galaxy M06 5G మొబైల్..
7
Samsung Galaxy Ultra
Samsung Galaxy M06 5G Price: అమెజాన్‌ స్పెషల్ ఆఫర్స్‌.. రూ.499 కంటే తక్కవ ధరకే Galaxy M06 5G మొబైల్..
Long Cobra Video: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన నాగుపాము ఇదే.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..

Long Cobra Video Viral Video Watch: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముల్లో కింగ్ కోబ్రా (ఓఫియోఫాగస్ హన్నా) ఒకటి. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైనదిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అంతేకాకుండా దీని విషయం అన్ని పాముల కంటే చాలా ప్రమాదకరమైందిగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ పాము కనిపిస్తే చాలు కొన్ని అడుగుల దూరంలోనే ఆగిపోయి వెనకకి పరిగెడతారు. అలాంటి పాముకు సంబంధించిన ఓ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో ఏంటో? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ వ్యక్తి అరుదైన జాతికి సంబంధించిన కింగ్ కోబ్రాని పట్టుకొని దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని వీడియోలో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రపంచంలోనే ఇది అత్యంత పొడవైన విషపూరితమైన నాగుపాము అని.. దీని శాస్త్రీయ నామం 'ఓఫియోఫాగస్ హన్నా' అని తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఇది కేవలం పాములను మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకుంటుందని వీడియోలో క్లియర్‌గా వివరించాడు..

అంతేకాకుండా ఈ కింగ్ కోబ్రా విషం చాలా శక్తివంతమైన న్యూరోటాక్సిక్ విషం ఉంటుందని.. దీని విషం నేరుగా నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుందని తెలిపారు. దీని వల్ల నాడీ వ్యవస్థ విఫలమై, శ్వాస ఆగిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. ఈ పాము ఒక్కసారి కాటు వేస్తే.. దానికి వెంటనే విరుగుడు ఇవ్వకపోతే బ్రతకడం దాదాపు అసాధ్యమేనని పూర్తి వీడియోలో తెలిపారు. వీడియోలో కింగ్ కోబ్రా తన శక్తివంతమైన విష గ్రంథులతో, భయంకరమైన ప్రవర్తనను కలిగి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. 

నాగుపాముకు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలు...
సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రాలు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అటవీ ప్రాంతాల్లో ఉండే సరస్సుల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అన్ని దేశాలతో పోలిస్తే ఆగ్నేయాసియా, ఆసియా ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయని సమాచారం. ఈ పాముల పొడవు దాదాపు 18 అడుగులకు పైగానే ఉంటుంది. ఇది కేవలం చిన్నచిన్న జీవులను చంపుకుని తినడమే కాకుండా పాములను తినేందుకు ఆసక్తి చూపుతుంది. అలాగే రాత్రిపూట మాత్రమే ఎక్కువగా వేటాడేందుకు ఆసక్తి చూపుతుందని సమాచారం..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Long Big Cobra VideoCobra VideoViral videoViral newsLatest Viral News

Trending News