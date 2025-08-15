Long Cobra Video: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన నాగుపాము ఇదే.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..

Long Cobra Video Viral Video Watch: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముల్లో కింగ్ కోబ్రా (ఓఫియోఫాగస్ హన్నా) ఒకటి. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైనదిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అంతేకాకుండా దీని విషయం అన్ని పాముల కంటే చాలా ప్రమాదకరమైందిగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ పాము కనిపిస్తే చాలు కొన్ని అడుగుల దూరంలోనే ఆగిపోయి వెనకకి పరిగెడతారు. అలాంటి పాముకు సంబంధించిన ఓ వీడియో వైరల్గా మారింది. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో ఏంటో? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ వ్యక్తి అరుదైన జాతికి సంబంధించిన కింగ్ కోబ్రాని పట్టుకొని దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని వీడియోలో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రపంచంలోనే ఇది అత్యంత పొడవైన విషపూరితమైన నాగుపాము అని.. దీని శాస్త్రీయ నామం 'ఓఫియోఫాగస్ హన్నా' అని తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఇది కేవలం పాములను మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకుంటుందని వీడియోలో క్లియర్గా వివరించాడు..
అంతేకాకుండా ఈ కింగ్ కోబ్రా విషం చాలా శక్తివంతమైన న్యూరోటాక్సిక్ విషం ఉంటుందని.. దీని విషం నేరుగా నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుందని తెలిపారు. దీని వల్ల నాడీ వ్యవస్థ విఫలమై, శ్వాస ఆగిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. ఈ పాము ఒక్కసారి కాటు వేస్తే.. దానికి వెంటనే విరుగుడు ఇవ్వకపోతే బ్రతకడం దాదాపు అసాధ్యమేనని పూర్తి వీడియోలో తెలిపారు. వీడియోలో కింగ్ కోబ్రా తన శక్తివంతమైన విష గ్రంథులతో, భయంకరమైన ప్రవర్తనను కలిగి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.
నాగుపాముకు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలు...
సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రాలు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అటవీ ప్రాంతాల్లో ఉండే సరస్సుల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అన్ని దేశాలతో పోలిస్తే ఆగ్నేయాసియా, ఆసియా ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయని సమాచారం. ఈ పాముల పొడవు దాదాపు 18 అడుగులకు పైగానే ఉంటుంది. ఇది కేవలం చిన్నచిన్న జీవులను చంపుకుని తినడమే కాకుండా పాములను తినేందుకు ఆసక్తి చూపుతుంది. అలాగే రాత్రిపూట మాత్రమే ఎక్కువగా వేటాడేందుకు ఆసక్తి చూపుతుందని సమాచారం..
