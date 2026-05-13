/Worlds Longest Cobra Video: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన కింగ్‌ కోబ్రా.. వామ్మో ఎలా ఉందో చూడండి.. వీడియో!

Worlds Longest King Cobra Video Watch Now: ప్రకృతిలో కొన్ని దృశ్యాలు చూస్తే ఒళ్లు గగుర్పొడవక మానదు..ఈ ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను వణికిస్తోంది. చాలా మంది దీనిని చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. తాజాగా, ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన, అత్యంత ప్రమాదకరమైన జాతికి చెందిన ఒక భారీ కింగ్ కోబ్రా వీడియో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వణికిపోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఒక ఎత్తైన గట్టుపై ఈ భారీ సర్పం కనిపిస్తోంది. సాధారణ పాముల కంటే చాలా భిన్నంగా కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. ఇది తన శరీరంలోని మూడో వంతు భాగాన్ని పైకి లేపి, పడగ విప్పి అటువైపు ఉన్న పరిసరాలను అత్యంత క్షుణ్ణంగా గమనించడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా దాని శరీర పరిమాణం, పొడవు చూస్తుంటే అది కనీసం 25 నుంచి 35 అడుగుల వరకు పొడవు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
సాధారణంగా అన్ని కింగ్ కోబ్రాలు తన పడగను భూమి నుంచి దాదాపు 4 నుంచి 5 అడుగుల వరకు ఎత్తు వరకు లేపగలవు.. కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రం.. అది ఒక మనిషి కంటే ఎక్కువ ఎత్తుకు సమానంగా పడగ విప్పి ఉండడం చూసి జనం భయాందోళకు గురవుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ ఘటనను చిత్రీకరించిన విధానం కూడా చాలా అసక్తిగా ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. పాము ప్రమాదకరమైనది కావడంతో, కెమెరామెన్ చాలా దూరం నుంచి జూమ్ లెన్స్ వినియోగించి దీనిని షూట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన కొద్ది గంటల్లోనే లక్షలాది వ్యూస్ను సొంతం చేసుకుంది. అంతేకాకుండా వేలల్లో షేర్ల కూడా అయిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.. అది పాము కాదు.. సాక్షాత్తు ఆ యముడి పాశంలా కనిపిస్తుందని.. అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. మరొకరు ప్రకృతిలో ఇంతటి భారీ జీవులను చూడడం.. ఇదే మొదటిసారి, అలాగే వాటికి దూరంగా ఉండటమే మంచిదని కామెంట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. మరికొంతమంది ఈ వీడియోను ఏ ప్రాంతంలో తీశారని ఆరా కూడా తీస్తున్నారు.
