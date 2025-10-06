Hyderabad Diamond Mine Latest Video: చరిత్ర పుస్తకాల్లో హైదరాబాద్ నిజాం రాజులకు ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్న పాలకుల జాబితాలో ప్రముఖ స్థానం ఉందని మనం చదువుకొని ఉన్నాం.. అంతేకాకుండా ఇప్పటికీ కొన్ని జాబితాలో నిజాం రాజులకు సంపన్నుల జాబితాలో అగ్రస్థానం ఉంది. 1724 నుంచి 1948 వరకు దక్కన్ ప్రాంతాన్ని పాలించిన అసఫ్ జాహీ వంశం గురించి కూడా పుస్తకాల్లో ఎన్నో పాఠ్యాంశాలు ఉన్నాయి. ఈ వంశానికి చెందినవారు అపార ధనవంతులతో పాటు విలాసవంతమైన జీవనశైలిని గడిపేవారు. అంతేకాకుండా వీరి సమయాల్లోనే గోల్కొండ వజ్రాల గనుల పాత్ర కూడా కీలకమైంది. హైదరాబాద్ చరిత్రలో ఈ స్వర్ణ యుగం వజ్రాల వ్యాపారానికి కేంద్రమైంది..
నిజాములకు ఇంత సంపాదన ఉండడానికి ప్రధాన కారణం గోల్కొండ మైన్స్.. అందులో నుంచి వచ్చిన వజ్రాలే.. 18వ శతాబ్ద కాలంలో.. గోల్కొండ ప్రపంచంలోనే ఏకైక వజ్రాల ఉత్పత్తి కేంద్రంగా ఉండేదని.. మైన్స్ ద్వారా వజ్రాలను తీసి శుద్ధి చేసేవారు. అయితే, ఈ వజ్రాలు కేవలం సంపదకు సూచిక గానే కాకుండా.. శక్తి, కీర్తి ప్రతిష్టలకు చిహ్నంగా కూడా నిలిచాయి.. గోల్కొండ కోటకు సమీపంలో ఉన్న కృష్ణా నదిలోయలో 200 ఏళ్ల క్రితం చరిత్ర కలిగిన మైన్స్ ఉండేవి.. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు కౌటిల్యుడు రాసిన అర్థశాస్త్రంతో పాటు వివిధ గ్రంథాల్లో కూడా ఎంతో క్లుప్తంగా వివరించారు.
ఈ ప్రాంతం నుంచి వెలిక్కి తీసిన వజ్రాలు అత్యంత స్వచ్ఛమైన వని అనేక గ్రంధాల్లో పేర్కొన్నారు. కొంతమంది అయితే ఇవి టైప్ 2ఏ గ్రేడ్ క్వాలిటీ డైమండ్స్ గా కూడా చెప్పుకునేవారు. ముఖ్యంగా గోల్కొండ ప్రాంతంలో లభించే ఈ వజ్రాలు ఎలాంటి నైట్రోజన్ లేకుండా స్వచ్ఛమైన కార్బన్తో ఏర్పడినవి కాబట్టి.. ఇది అద్భుతమైన కాంతిని ప్రతిబింబించేవని సమాచారం. అందుకే చాలామంది వీటిని ఫస్ట్ వాటర్ డైమండ్స్ అని పిలిచేవారు.. కొల్లూరు మైన్స్ 16వ శతాబ్దం నుంచి 18వ శతాబ్దం వరకు ఎంతో యాక్టివ్గా ఉండేవట.. అంతేకాకుండా ఇక్కడున్న 23 మైన్స్లో ఏకంగా 30 వేల మంది కార్మికులు పనిచేసేవారంటే మీరు నమ్ముతారా..? నమ్మాల్సిందే.. ఆ కాలంలో వారు ప్రతిరోజు కొన్ని వేల వజ్రాలను వెలికి తీసేవారు. ఇవి పది మిలియన్ క్యారెట్ల వజ్రాలుగా సమాచారం..
Also Read : India: బ్రిటిష్ వారు భారత్ నుంచి దోచుకెళ్లిన సంపాదన ఎంతో తెలుసా?.. తెలిస్తే, ఆశ్చర్యపోతారు!
గోల్కొండ గనుల నుంచి ఎన్నో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన వజ్రాలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో కోహినూర్, హోప్ డైమండ్, రీజెంట్ డైమండ్ వంటి అద్భుతమైన వజ్రాలు కూడా ఇక్కడి నుంచి వచ్చాయి. నిజాం రాజులు వజ్రాలను సేకరించి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విచ్చలవిడిగా విక్రయించేవారు. దీంతో అప్పటినుంచి హైదరాబాద్ అత్యంత శక్తివంతమైన ఆర్థిక కేంద్రంగా ఎదిగింది. అలాగే హైదరాబాద్ లో ఉన్న కార్వాన్ ప్రాంతం అతిపెద్ద వజ్రాల కటింగ్ కేంద్రంతో పాటు వాణిద్య కేంద్రంగా నిలిచింది. 1665లో ఓ ఫ్రెంచ్ యాత్రికుడు.. కృష్ణానది తీరాన వజ్రాలను సేకరించేందుకు 60000 మంది కార్మికులు తవ్వకాల్లో ఉన్నట్లు అతను ఓ బుక్ లో పేర్కొన్నారు. అంటే అప్పుడు హైదరాబాద్ ప్రపంచంలోనే నెంబర్ వన్ నగరంగా ఉండేదని అర్థం..
