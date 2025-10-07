English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rare White Cobra Video: ప్రపంచంలోనే అరుదైన వైట్ కింగ్ కోబ్రా.. పడక విప్పి ఎలా చూస్తుందో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

Rare White Cobra Video Viral: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెలుపు రంగులో ఉన్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా వీడియో సంచలనం సృష్టిస్తుంది. ఈ వీడియోను ఇప్పటికీ కోటి మందికి పైగా వీక్షించారు. ఈ కోబ్రా పాముsకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 7, 2025, 11:26 AM IST

Trending Photos

Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
6
Old 20 Note India
Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
7
EPFO Pension Hike
EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
6
Central Government Employees
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో &#039;చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి&#039;.. అతడెవరో తెలుసా?
5
samantha
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో 'చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి'.. అతడెవరో తెలుసా?
Rare White Cobra Video: ప్రపంచంలోనే అరుదైన వైట్ కింగ్ కోబ్రా.. పడక విప్పి ఎలా చూస్తుందో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

Rare White Cobra Video Viral News: మనం ఇప్పటివరకు ఎన్నో రకాల పాములను చూసి ఉన్నాం.. ఈ పాములు మనకు ఎక్కువగా నలుపు రంగుతో పాటు గోధుమ రంగులో అప్పుడప్పుడు ఏర్పు రంగుల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని పాములు అయితే సన్నగా పసుపుపచ్చ రంగులో కూడా కనిపిస్తాయి. అప్పుడప్పుడు గ్రీన్ కలర్‌లో పాములు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ రంగుల్లో పాములు అందరు ఎప్పుడో ఒకసారి చూసి ఉంటారు.. కానీ ఎప్పుడైనా తెలుపు రంగులో ఉండే పాములను చూశారా? అందులో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా జాతికి సంబంధించిన పాములు చూశారా? చూడని వారు తప్పకుండా ఈ వీడియో చూడండి. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన తెలుపు రంగులో ఉన్న కింగు కోబ్రా చూడొచ్చు. 

Add Zee News as a Preferred Source

సాధారణంగా తెలుపు రంగులో ఉన్న కింగ్ కోబ్రాలు చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఇవి చూడడానికి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి అంతేకాకుండా తీవ్ర విషయాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇలాంటి పాములు చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటిది ఈ తెల్ల కింగ్ కోబ్రాకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. నిజంగా ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోతున్నారు. కింగ్ కోబ్రా పాముల్లో కూడా ఇలాంటి తెలుపు రంగు సంబంధించిన పాములు కూడా ఉంటాయని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ తెలుపు రంగు కింగ్ కోబ్రా పడక విప్పి నేలపై అటు ఇటు కదలడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే దీనికి వెనకాలోని ఓ స్నేక్ క్యాచర్ స్నేక్ స్టిక్ ను పట్టుకొని రెడీగా ఉన్నాడు. పాము అటూ ఇటూ కదులుతున్న సందర్భంలోనే.. ఈ వీడియోని చిత్రీకరించి ఉండటం మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ కొన్ని సెకండ్ల నిడివిగల వీడియోనే వైరల్‌గా మారింది. అయితే ఈ పాము వీడియోని ఎక్కడ చిత్రీకరించారని అంశాన్ని వివరించక పోయిన.. పాము కు సంబంధించిన వీడియో మాత్రం వైరల్ గా మారింది. 

ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి మూడు సంవత్సరాల అవుతున్నప్పటికీ.. ఇప్పటికీ వైరల్ అవుతూనే ఉంది. దీనిని ఇప్పటివరకు ఒక కోటి మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. అంతేకాకుండా కొన్ని లక్షల మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఈ వీడియోను లైక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. చాలామంది దీనిని చూసి కామెంట్లు కూడా పెట్టారు..

Also Read : India: బ్రిటిష్ వారు భారత్ నుంచి దోచుకెళ్లిన సంపాదన ఎంతో తెలుసా?.. తెలిస్తే, ఆశ్చర్యపోతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

White Cobra Video NewsCobra Video NewsWhite Cobra VideoCobra video viral

Trending News