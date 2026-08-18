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Viral Video: జామకాయలు కడగకుండా తింటున్నారా? ఈ వీడియో చూస్తే ఇక ముట్టుకోరు..

Guava Viral Video: తాజాగా జామకాయలకు సంబంధించిన ఒక వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. అయితే, మార్కెట్‌ నుంచి తీసుకువచ్చిన జామకాయలను నీటిలో ఉంచగా.. అందులో నుంచి పురుగులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్‌ అవుతోంది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 18, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:01 PM IST
Viral Video: జామకాయలు కడగకుండా తింటున్నారా? ఈ వీడియో చూస్తే ఇక ముట్టుకోరు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Viral Video: జామకాయలు కడగకుండా తింటున్నారా? ఈ వీడియో చూస్తే ఇక ముట్టుకోరు..
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