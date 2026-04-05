Mosquito Bat Video Watch Here: సాధారణంగా బ్యాడ్మింటన్ ఆడాలంటే చేతిలో మంచి కంపెనీ షటిల్ ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దానికి తోడు ఒక నెట్టు కూడా ఉండాలి. కానీ ఈ రోజుల్లో క్రియేటివిటీ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అవసరాలే అన్నింటినీ మార్చేస్తున్నాయి. అయితే, ఓ యువకుడు తన దగ్గర సరైన బ్యాట్ లేకపోయినప్పటికీ ఏమాత్రం తగ్గకుండా బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఆ యువకుడు ఏకంగా దోమల బ్యాట్ పట్టుకొని బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతూ దర్శనమిచ్చాడు.
వైరల్ అవుతున్న దృశ్యాల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కొందరు యువకులు సరదాగా బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతున్నారు.. అయితే, అందరి దగ్గర షటిల్ రాకెట్లు ఉండగా.. ఒక కుర్రాడు దగ్గర మాత్రం అది లేదు. దీంతో ఆ బాలుడు ఏమాత్రం వెనకాడికి వేయకుండా.. ఇంట్లో ఉన్న మస్కిటో బాటను బయటకు తెచ్చాడు. తన ముందు ఉన్న బాలుడితో ఆ దోమల బ్యాట్ తో షటిల్ ఆడాడు. ఆ యువకుడు ఎంతో చక్కగా ఆ బ్యాట్తో ఆడుతూ పాయింట్లు కూడా సంపాదించాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలోని వినియోగదారులకు నవ్వు తెప్పిస్తున్నాయి..
Read more: Automatic Aarti Video: ఇక ఆటోమేటిక్ మిషన్తోనే దేవుడికి హారతి!
సాధారణంగా మస్కిటో బ్యాట్ ఆన్ చేసి ఉన్నప్పుడు దేనికైనా తగిలితే టప్ టప్ అంటూ శబ్దం వస్తుంది.. కానీ ఈ కుర్రాడు మాత్రం చాలా కాన్ఫిడెంట్గా దానితో షటిల్ ఆడుతున్నాడు. ఒకవేళ పొరపాటున బ్యాట్ స్విచ్ ఆన్ చేసి ఉంటే.. షటిల్ కాక్ తగిలినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటాయోనని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇంస్టాగ్రామ్లో ఈ వీడియో తెగ హల్చల్ చేస్తోంది. దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.
వీడు మామూలోడు కాదు.. ఒలంపిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ ఖాయమని ఒకరు కామెంట్ రాసుకో వస్తే.. మరొకరు బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతూనే దోమలను కూడా చంపేస్తావా తమ్ముడు అంటూ జోకులు వేస్తున్నారు. మరికొందరైతే మధ్య తరగతి క్రియేటివిటీ అంటే ఇది మరి అంటూ కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. మొత్తానికి సౌకర్యాలు లేవని బాధపడకుండా అందుబాటులో ఉన్న వస్తువులతోనే ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటున్న ఈ కుర్రాడు వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను సైతం షేక్ చేస్తుంది. గల్లి క్రికెట్ తర్వాత ఇప్పుడు గల్లీ బ్యాడ్మింటన్లో కొత్త ట్రెండు చూసి జనం ఫిదా అవుతున్నారు.
