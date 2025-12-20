English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Deadly Cobra Video: వామ్మో, డెడ్‌లీ కింగ్‌కోబ్రాను మెడకు చుట్టుకొని.. ఇతని ఏం చేశాడో చూడండి.. వీడియో..

Deadly Cobra Video: వామ్మో, డెడ్‌లీ కింగ్‌కోబ్రాను మెడకు చుట్టుకొని.. ఇతని ఏం చేశాడో చూడండి.. వీడియో..

Most Deadly King Cobra Video: తాజాగా సోషల్ సోషల్ మీడియాలో ఓ యువకుడు అత్యంత పొడవైన నాగుపామును మెడకు చుట్టుకున్న దృశ్యాలు వైరల్‌తగా మారాయి. ఈ వీడియోలో ప్రమాదకరమైన ఆ పామును యువకుడు మెడకు చుట్టుకొని కెమెరాకు ఫోజులిచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 20, 2025, 04:57 PM IST

Trending Photos

Gajakesari Rajayogam:గజకేసరి రాజయోగం ప్రభావంతో వచ్చే యేడాది నుంచి ఈ 3 రాశుల ఇంట్లో డబ్బుల మూటలే..
6
Gajakesari Yoga
Gajakesari Rajayogam:గజకేసరి రాజయోగం ప్రభావంతో వచ్చే యేడాది నుంచి ఈ 3 రాశుల ఇంట్లో డబ్బుల మూటలే..
Nehru Letters Row: ఏళ్ల తర్వాత లేఖలపై రచ్చ.. ఆ లెటర్లు దేశానికి చెందినవా? లేక గాంధీ కుటుంబానికి చెందినవా?
8
nehru letters
Nehru Letters Row: ఏళ్ల తర్వాత లేఖలపై రచ్చ.. ఆ లెటర్లు దేశానికి చెందినవా? లేక గాంధీ కుటుంబానికి చెందినవా?
Gas Geyser Vs Electric Geyser: గ్యాస్‌ గీజర్‌ Vs ఎలక్ట్రిక్‌ గీజర్‌.. రెండిటిలో ఏది సేఫ్‌? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
5
Gas geyser vs electric geyser
Gas Geyser Vs Electric Geyser: గ్యాస్‌ గీజర్‌ Vs ఎలక్ట్రిక్‌ గీజర్‌.. రెండిటిలో ఏది సేఫ్‌? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
Nidhhi Agerwal: నిధి అగర్వాల్ పై అసభ్యకర ప్రవర్తన..సెల్ఫీల పిచ్చిలో హద్దులు దాటిన ఫ్యాన్స్..!
5
Nidhhi Agerwal
Nidhhi Agerwal: నిధి అగర్వాల్ పై అసభ్యకర ప్రవర్తన..సెల్ఫీల పిచ్చిలో హద్దులు దాటిన ఫ్యాన్స్..!
Deadly Cobra Video: వామ్మో, డెడ్‌లీ కింగ్‌కోబ్రాను మెడకు చుట్టుకొని.. ఇతని ఏం చేశాడో చూడండి.. వీడియో..

 Most Deadly King Cobra Video Watch: ప్రస్తుతం కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యేందుకు సాహసోపేతమైన పనులు చేస్తున్నారు. డేంజర్ అని తెలిసినప్పటికీ కూడా అలాంటి పనులే చేసి సోషల్ మీడియాలో నిలుస్తున్నారు. అలాగే మరికొంతమంది అయితే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చేయకూడని పనులు చేస్తూ ట్రెండింగ్ లో నిలుస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అత్యంత విషపూరితమైన సంస్కృపాలకు సంబంధించిన వీడియోలు ఎక్కువగా చూసేందుకు జనాలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.. దీంతో కొంతమంది పాములతో సాహసం చేసి మరి వాటితో ఆడుకుంటూ వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోని ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఓ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాతో ఆటలాటడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ వ్యక్తి కూర్చొని కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు.. అలాగే అతని మెడలో అత్యంత పొడవైన ప్రమాదకరమైన నాగుపాము కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఆ నాగుపాము పడగ విప్పి పొడవుగా కనిపించడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. పడక విప్పి అలాగే నిలబడి కనిపిస్తోంది. అయితే ఆ యువకుడు నెమ్మదిగా పైకి లేస్తూ ఉండడం కూడా మీరు చూడొచ్చు.. 

 
 
 
 
 

ఎంతో నెమ్మదిగా ఆ యువకుడు పామును రెండు చేతుల పట్టుకొని పైకి లేవడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చూడొచ్చు. అలాగే పైకి లేచిన వెంటనే ఆ యువకుడు పాము తో పాటు అటూ ఇటూ తిరగడం కూడా గమనించవచ్చు. అతను మూడు వైపుల పాములు మెడలో వేసుకుని తిరుగుతూనే ఉన్నాడు. అయితే, ఈ సమయంలో పాము ఏమాత్రం అతనిపై దాడి చేయలేకపోయింది. అంతేకాకుండా అతడు ఏ దిక్కున తిరిగితే.. ఆ దిక్కులో పాము కూడా తిరగడం మీరు చూడొచ్చు. ఇలా ఆ ప్రమాదకరమైన పాము మెడకు చుట్టుకొని ఆడుతున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు అందర్నీ షాక్ కు గురిచేస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ఫేమ్ కొంతమంది ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారని సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్లలో తెలుపుతున్నారు. నిజానికి ఆ పాము పెంచుకున్నదై ఉంటుందని.. అందుకే ఆ యువకుడు మెడకు చుట్టుకున్నప్పటికీ పాము ఏమాత్రం దాడి చేయలేక పోయిందని అంటున్నారు. ఇక మరికొంతమంది ఇలాంటి పాములతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని కామెంట్లలో తెలుపుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి పాములను పట్టుకునే క్రమంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే ప్రాణానికి ప్రమాదం.. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఓ ఇంస్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని కోట్ల మందికి పైగా వీక్షించారు.

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Cobra VideoBig Cobra SnakeBig King Cobra VideoViral videoLatest Viral News

Trending News