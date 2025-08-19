Real Cobra Video Viral News: సోషల్ మీడియాలో మనం తరచుగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు చూస్తూ ఉంటాం. అందులోని చాలా వీడియోలు అందర్నీ భయానికి గురి చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక మరికొన్ని వీడియోలు అయితే, ఆసక్తి కలిగిస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా కూడా ఓ వీడియో అందర్నీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఓ వ్యక్తి అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకోవడం చూసి జనాలంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అక్కడే ఉన్న స్థానికులు ఆ పామును పట్టుకునే క్రమంలో మొబైల్లో వీడియోని చిత్రీకరించి పోస్ట్ చేశారు. అయితే, ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ స్నేక్ క్యాచర్ ఓ గ్రామంలో పాము ఉందని తెలుసుకొని వెంటనే అక్కడికి చేరుకుంటాడు.. అయితే అక్కడ నడి రోడ్డుపై అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ కింగ్ కోబ్రాను చూస్తాడు. దానిని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు బంధించేందుకు ప్రయత్నించే ఘటనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ముందుగా ఆ యువకుడు పామును స్నేక్ స్టిక్ సహాయంతో పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. అయితే, అది వడగ విప్పి మరి అతడి పైకి వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత అతడు అక్కడి నుంచి వెళ్లి బైక్లో ఉన్న ప్లాస్టిక్ డబ్బాని తీసుకువచ్చి అందులో బంధించేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు.
పామును బంధించడం స్నేక్ క్యాచర్కి పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. పాము నేలపై ఎంతో స్పీడ్ గా కదలడంతో.. అతడు పట్టుకొని వచ్చిన డబ్బాలోకి వెళ్లలేక పోతుంది. అంతేకాకుండా ఆ పాము ఆ డబ్బాలోకి వెళ్లేందుకు కూడా అంతగా ఆసక్తి చూపదు. అయితే ఇదంతా అక్కడున్న స్థానికులు చూసి ఒక్కసారిగా భయపడిపోతారు.. స్నేక్ క్యాచర్ ఏమాత్రం ఆందోళన చెందకుండా ఆ పామును రెస్క్యూ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు.
ఆ యువకుడికి కష్టాలు ఎదురైనప్పటికీ ఏమాత్రం భయపడకుండా నిదానంగా తెలివిగా.. వ్యవహరించి సురక్షితంగా పామును డబ్బాలోకి వెళ్లేలా చేస్తాడు. ఆ పాము కూడా ఏమాత్రం భయపడకుండా డబ్బాలోకి వెళుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ యువకుడు దానిని బంధిస్తాడు. ఆ పామును బంధించేసరికి స్నేక్ క్యాచర్కి తల తోక ప్రాణానికి వస్తుంది. మామూలుగా ఈ పాము ఎంతో ప్రమాదకరమైంది కాబట్టి పట్టుకొని బంధించేందుకు చాలా సమయం పట్టింది.. అయితే, ఇలాంటి పాములను నైపుణ్యం గల వారి పట్టుకోవాలని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు.. లేకపోతే ప్రాణానికి ప్రమాదమని వారంటున్నారు..
