12-foot Python Video: చీకట్లో 12 అడుగుల కొండచిలువను పట్టుకున్న యువకుడు.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..

Giant 12-foot Python Viral Video Watch Here: అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా చిత్తడి నేలలకు ప్రసిద్ధి.. ఇక్కడ వివిధ రకాల వన్యప్రాణులు జీవిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువలకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థలం. ఇక్కడ ఎన్నో రకాల జాతులకు సంబంధించిన పాములు వాటి జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా ఈ చిత్తడి నేలల్లో వన్య ప్రాణి సంరక్షకుడు చేసిన సాహసం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో పర్యావరణానికి ఎంతో ముప్పుగా మారిన బర్మీస్ కొండచిలువను పట్టుకుంటున్న క్రమంలో.. అతడు పడ్డ కష్టం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది.
ఇక ఈ వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు.. ఇటీవల బర్మీస్ కొండచిలువ చేస్తున్న ప్రకృతి ముక్కు చెక్ పెట్టేందుకు ఆయన ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగానే కనిపించిన ఈ పాములన్నింటినీ పట్టుకొని ఓ చోట బంధిస్తున్నారు. అయితే ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు అతను రాత్రి సమయంలో ఓ బర్మీస్ కొండచిలువను పట్టుకుంటున్న దృశ్యాలు మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియోలో ఆ కొండచిలువ పరిమాణం చూస్తుంటేనే ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. ఆ పాము దాదాపు 12 అడుగుల పొడవు ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ఈ వీడియోలో గారెట్ అనే వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు ఆ బర్మీస్ కొండచిలువ సమీపంలోకి చాలా నెమ్మదిగా వెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాము కూడా అతనిని చూసి ఒక్కసారిగా తన మీదకు దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ... అతను మాత్రం బెదరకుండా పాము తలభాగాన్ని ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడం మీరు చూడొచ్చు. అతను చాలా నెమ్మదిగా ఆ పాము వైపుకు జరుగుతూ.. పాము ధనభాగాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. ఈ సమయంలో ఆ పాము తన నోటి భాగాన్ని తెరిచి చూడడం మీరు వీడియోలో గమనించవచ్చు.
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
11 సెకండ్లు కలిగిన ఈ వీడియోను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు విచ్చలవిడిగా వీక్షిస్తున్నారు. అయితే, ఈ వీడియో పై కొంతమంది వారి అభిప్రాయాలను కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ పామును చూస్తుంటేనే ఒళ్లంతా ఎలాగో ఉందని.. అలాగే చాలా భయమేస్తోందని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లలో రాసుకొచ్చారు. ఇక మరి కొంతమంది మాత్రం నిజంగా ఇది ప్రాణాలతో చెలగాటమే అని ఆ వన్యప్రాణి సంరక్షకుడి పై కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇలా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఎవరికి నచ్చినట్లు వారు అభిప్రాయాలను కామెంట్ల రూపంలో వ్యక్తపరిస్తున్నారు.
