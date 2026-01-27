Giant Anaconda Video: బురదలో 15 అడుగుల అనకొండను పట్టుకున్న యువకుడు.. వీడియో చివరిదాక చూడండి!

Giant Anaconda Video Watch Here: ప్రకృతి ఒడిలో దాగివున్న ప్రమాదకరమైన జీవులు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో అనేక సమస్యలకు గురవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడుతూ ఉంటాయి. అలాగే కదలకుండా ఒక్కచోటే ఉండిపోయి తీవ్ర సమస్యలను ఎదుర్కొట్టాయి. ఇలాంటి సమయంలోనే కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు వాటిపై ఉన్న ప్రేమతో వాటిని రక్షించేందుకు అష్ట కష్టాలు పడుతూ ఉంటారు. తాజాగా ఓ ప్రకృతిని ప్రేమించే యువకుడు గరెట్ కొలంబియా అడవుల్లో సాహసం చేసి అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ అనకొండ పామును పట్టుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
సాధారణంగా అన్ని పాములు ప్రమాదకరమని తెలుసు.. కానీ కొన్ని పాములు మాత్రం చూడడానికి భయంకరంగా ఉన్నప్పటికీ.. విషపూరితమైనవి కావు.. అందులో మొదటి స్థానంలో అనకొండ పాములు ఉంటాయి. ఇవి చూడడానికి భారీ శరీరాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ.. ఎలాంటి విషం కలిగి ఉండవు.. కానీ విషం కలిగిన పాముల కంటే చాలా డేంజర్.. వీటి కండరాలు అత్యంత దృఢంగా ఉంటాయి. ఎలాంటి జంతువులనైన ఎంతో సులభంగా దాడి చేసి ఎముకలను పిప్పి చేయగలుగుతాయి. అందుకే వీటిని పట్టుకునేందుకు ఎవరు పెద్దగా ప్రయత్నించారు. కానీ ఓ వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు మాత్రం చిత్తడి నేలల్లో ఉన్న ఈ పామును పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే... ఆ వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు బురద నీటిలో సరదాగా సేద తీరుతున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన అనకొండ పామును చూసి అందులోకి దిగుతాడు. గుట్టు చప్పుడు కాకుండా నెమ్మదిగా అతను ఆ పాము సమీపంలోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. ఇలా అతను ఆ పాముకు చాలా దగ్గరగా వెళ్లి దానిని ఎంతో నెమ్మదిగా పట్టుకోవడానికి చూస్తాడు. అతడు నెమ్మదిగా ఆ పాము తలభాగాన్ని పట్టుకుంటాడు. అయితే దాని శరీర భాగం మాత్రం అతని కాళ్లకు చుట్టుకోవడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ సమయంలో అతను వీడియోలు ఇది నా కాళ్లకు చుట్టుకుంది.. కానీ ఏమీ పరవాలేదని అనడం మీరు గమనించవచ్చు.
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
అతడు వీడియోలో మాట్లాడుకుంటూ ఆ పాముకు సంబంధించిన తలభాగాన్ని పట్టుకోవడానికి అటు ఇటు వెతకడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఆ బురద నీలలు పాము ఎంతో శక్తివంతంగా అనిపించడంతో అతను తన రెండు చేతులను బలాన్ని వినియోగించి, దానిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా ఆ కొండచిలువ అతన్ని బలంగా చుట్టేసినప్పటికీ.. ఏమాత్రం భయపడకుండా పామును పట్టుకోవడం మీరు వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు. అలాగే ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న పాము దాదాపు 12 నుంచి 15 అడుగుల పొడవు ఉంటుంది. ఈ దృశ్యాలను అక్కడున్న కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు కెమెరాలు చిత్రీకరించి.. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
