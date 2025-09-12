Hundreds Of Snakes Video: ఒరేయ్ ఏంట్రా ఇది.. వందలాది పాములను ఒకే చేత్తో పట్టుకోవడమేంటి.. వీడియో..

Hundreds Of Snakes Video Watch: అడవుల్లో నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో కనిపించే వందల కొద్ది పాములు ఒకే చోట కనిపిస్తే మీ అందరికీ ఎలా ఉంటుంది? కళ్ళతో చూసిన వారికి ఒళ్ళు పక్కా జలదరిస్తుంది.. అలాంటి ఓ వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలు వైరల్ గా మారింది. "GOG అఫీషియల్" అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియోను చూసి చాలా మంది వామ్మో ఎన్ని పాములా? అని ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. సాధారణంగా ఒకటి రెండు పాములను పట్టుకోవడమే కత్తి మీద సాము లాంటిది. అలాంటిది వీరు ఏకంగా కొన్ని వందల పాములను పట్టుకొని ఒకేచోట ఉంచారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్లో చక్కర్లు కొడుతుంది.
ఓ ధర్మకోల్ డబ్బాలలో వందలాది చిన్న చిన్న పాము పిల్లలను ఉంచి వాటితో యువకులు ఆటలాడుతున్న వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ ఇద్దరు వ్యక్తులు తెల్లని ధర్మకోల్ డబ్బాలో ఉన్న చిన్న చిన్న పాములను అందులో నుంచి బయటికి తీయడం చూడొచ్చు. మొదటగా వీడియోలు ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు థర్మాకోల్ డబ్బా నూతన తీయడం.. అందులో నుంచి ఒకరు పాము పిల్లలను పైకి లేపి కెమెరా వైపు చూపించడం మీరు ఎంతో క్లియర్ గా చూడొచ్చు.. అలాగే ఇలా తీస్తున్న సమయంలో పాములు అటూ ఇటూ పాకడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. ఇలా తీసిన తర్వాత కొన్ని డబ్బాలోనే ఉన్న పాములు అవి అటూ ఇటూ తిరగడం మీరు చూడొచ్చు.
ఈ వీడియోలో ఎక్కువగా వారు ఆ పాములను బయటికి తీయడమే కాకుండా ఆ డబ్బాలో ఉన్న పాములు అటు ఇటు కదులుతున్న సమయంలో తీసిన దృశ్యాలను చూపించారు. ఈ వీడియో చివరి వరకు కూడా పాములు అటూ ఇటూ కదలడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది ఇలాంటి పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు కేవలం అప్పుడప్పుడు మాత్రమే సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తూ ఉంటాయని అంటున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియో ను కొన్ని వేల మందికి పైగా నేటిజన్స్ వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది అంతేకాకుండా ఈ వీడియోను చూసి ఆశ్చర్యానికి గురైన వారు వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్లలో కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి కొంతమంది ఈ వీడియోను లైక్ చేసి షేర్లు కూడా చేస్తున్నారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి