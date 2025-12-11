English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Cobra Video: వామ్మె.. కింగ్ కోబ్రాను రెండు చేతులతో పైకి లేపిన యువకుడు.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Cobra Video: వామ్మె.. కింగ్ కోబ్రాను రెండు చేతులతో పైకి లేపిన యువకుడు.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Biggest King Cobra Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్ద కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకొని ఆడుతున్న ఓ వ్యక్తికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో అత్యంత పెద్ద కింగ్ కోబ్రాని క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 11, 2025, 03:08 PM IST



Biggest King Cobra Video Watch: యూట్యూబ్‌లో  'ది రియల్ టార్జాన్' అనే ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన వీడియోలు ఎప్పుడు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. సాధారణంగా పాములతో పాటు ఇతర వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను ఈ ఛానల్ లో విపరీతంగా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఊహించని స్థాయిలో యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చే కంటెంట్ వైరల్ అవుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చాలామంది ఇప్పుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను చూసి ఎందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉన్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పుడు విపరీతంగా సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. 

తాజాగా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కూడా అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాతో ఓ యువకుడు ఆడడం మీరు గమనించవచ్చు. అలాగే మీరు ఈ వీడియోలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాన్ని చూడొచ్చు. సాధారణంగా ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలు కేవలం అమెజాన్ అడవుల్లో మాత్రమే జీవిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి దాదాపు 10 నుంచి 25 అడుగుల పొడవు పెరుగుతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇవి చూడడానికి భయంకరంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. 

ఇక ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ యువకుడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్ద, పొడవైన కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకొని ఆడించడం మీరు చూడొచ్చు. ముందుగా అతను ఆ కోబ్రాను మెడ భాగంలో పట్టుకుని ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. దీంతోపాటు అతను ఆ పాము మెడ భాగాన్ని పట్టుకొని పైకి లేపడం మీరు గమనించవచ్చు. పైకి లేపుతూ పాముని ఆడించడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఆ పామును ఆడించడం చూస్తే ఆశ్చర్యం కలగాక తప్పదు. 



సాధారణంగా ఇంత సైజు కలిగిన కింగ్ కోబ్రాలను పట్టుకోవడం చాలా డేంజర్. అలాంటిది ఈ వీడియోలో ఆ యువకుడు ఏకంగా ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాన్ని పట్టుకొని ఆడుతున్నాడు. దీంతోపాటు ఆ పాము అతనిపై దాడి చేయలేకపోవడం చూసి.. ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ది రియల్ టార్జాన్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేలమందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు.



Big Cobra VideoBig Cobra Snake VideoViral videoLatest Viral VideoViral news

