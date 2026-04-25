Drug Overdose: పెళ్లికి ముందే కాబోయే భార్యతో 'కార్యం'.. ఆత్రుతలో వయగ్రా ఎక్కువ తీసుకుని మరణం

Young Man Takes Drug Overdose And Dies Before He Meet His Fiancé At Flat: పెళ్లిపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న ఆ యువకుడు తనకు కాబోయే భార్యతో సన్నిహితంగా మెలగాలని భావించాడు. దీంతో ఆమెను తన గదికి పిలవడంతో వస్తున్న తొందరలో వయాగ్ర వేసుకోగా ఓవర్‌ డోస్‌ కావడంతో కాబోయే భర్త మరణించాడు. ఈ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 25, 2026, 05:25 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..ఉద్యోగి కనీస జీతం రూ.72,000కు పెంపు..లెక్కల చిట్టా విప్పిన బీపీఎంఎస్!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..ఉద్యోగి కనీస జీతం రూ.72,000కు పెంపు..లెక్కల చిట్టా విప్పిన బీపీఎంఎస్!
Happy Birthday Sachin: క్రికెట్ దేవుడి కుబేర సామ్రాజ్యం.. సచిన్‌కు BCCI నెలవారీ పెన్షన్‌ ఎంత ఇస్తుందో తెలుసా? ఆస్తుల విలువ తెలిస్తే ఫ్లూజులు అవుట్‌!
8
Sachin Tendulkar net worth 2026
Happy Birthday Sachin: క్రికెట్ దేవుడి కుబేర సామ్రాజ్యం.. సచిన్‌కు BCCI నెలవారీ పెన్షన్‌ ఎంత ఇస్తుందో తెలుసా? ఆస్తుల విలువ తెలిస్తే ఫ్లూజులు అవుట్‌!
Silver Rate Today: ట్రంప్‎నకు మూడినట్లేనా? ఒకే ఒక ప్రకటనతో కుప్పకూలిన వెండి ధరలు.. ఏప్రిల్ 24వ తేదీ ధరలు ఇలా..!!
5
Gold price today India
Silver Rate Today: ట్రంప్‎నకు మూడినట్లేనా? ఒకే ఒక ప్రకటనతో కుప్పకూలిన వెండి ధరలు.. ఏప్రిల్ 24వ తేదీ ధరలు ఇలా..!!
AC Offer: సగం ధరకే ఏసీ.. అమెజాన్‌లో Haier 1.5 టన్ ఏసీపై 50 శాతం భారీ తగ్గింపు!
6
Amazon AC Sale
AC Offer: సగం ధరకే ఏసీ.. అమెజాన్‌లో Haier 1.5 టన్ ఏసీపై 50 శాతం భారీ తగ్గింపు!
Viral Crime News: కాబోయే భార్య తన గదికి వస్తుందని ఆ యువకుడు ఉబలాటపడ్డాడు. ఉబ్బితబ్బిబైపోయి ఎగిరిగంతేశాడు. ఏం చేయాలో పాలుపోక ఆ రోజు ఆఫీస్‌కు డుమ్మా కొట్టాడు. ఎలాగో తనకు కాబోయే భార్య కావడంతో పెళ్లికి ముందే కలుసుకోవాలని భావించాడు. తన భార్యతో మరింత ఎక్కువ ఆనందం పొందడానికి డ్రగ్స్‌ (వయాగ్ర) తీసుకున్నాడు. అయితే ఓవర్‌డోస్‌ కావడంతో పరిస్థితి విషమించి అతడు మరణించాడు. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ సంఘటన ఢిల్లీకి సమీపంలోని గురుగ్రామ్‌లో చోటుచేసుకుంది. వైరల్‌గా మారిన ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Telangana Governor: హమ్మయ్య.. అజారుద్దీన్‌, కోదండరాం ఎమ్మెల్సీలుగా ఆమోదం

మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్‌ ప్రాంతానికి చెందిన రోహిత్ లాల్‌ (29) గురుగ్రామ్‌లోని సెక్టార్‌ 53 ప్రాంతంలో నివసిస్తుండేవాడు. క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యాలయంలో విధులు నిర్వహించే అతడికి ఇటీవల వివాహం నిశ్చయమైంది. దీంతో ఎంతో ఆనందపడిపోయాడు. తనకు కాబోయే భార్యతో ఫోన్‌లో మాట్లాడుకుంటున్న రోహిత్‌ లాల్‌.. ఆమెను తన గదికి రావాలని పిలిచాడు. దీంతో ఆమె వచ్చేందుకు అంగీకరించింది. ఆమె వస్తుండడంతో ఆనందంతో ఎగిరి గంతేశాడు.

Also Read: RCB vs GT: బెంగళూరు దూకుడుకు తేలిపోయిన సాయి సుదర్శన్‌ సెంచరీ.. గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ మరో ఓటమి

ఎలాగోలా తనకు కాబోయే భార్య కావడంతో కార్యం కూడా కావాలని రోహిత్‌ లాల్‌ భావించాడు. తన భార్యతో మరింత ఆనందం పొందడం కోసం అతడు వయగ్రా (లైంగిక సామ‌ర్థ్యాన్ని రెట్టింపు చేసే కొన్ని మందులు) వేసుకున్నాడు. అయితే రోజూ తనతో కలిసి వచ్చే రోహిత్‌ లాల్‌ ఉద్యోగానికి రాకపోవడంతో అతడికి అనుమానం వచ్చింది. ఫోన్‌ చేస్తే కూడా ఎత్తలేదు. గదికి వెళ్లి చూస్తే తీయడం లేదు. దీంతో వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు.

Also Read: Telangana RTC Strike: చర్చల అనంతరం ఆర్టీసీ సమ్మెపై భట్టి విక్రమార్క కీలక ప్రకటన

సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు గదికి తలుపులు తెరిచి చూడగా రోహిత్‌ లాల్‌ అచేతనంగా బెడ్‌పై పడి ఉన్నాడు. లైంగిక సామ‌ర్థ్యాన్ని రెట్టింపు చేసే కొన్ని మందుల షీట్లు, హెల్త్ సప్లిమెంట్లు కనిపించాయి. విచారణలో త‌నకు కాబోయే భార్య‌ను రూమ్‌కు పిలిచాడని.. ఆమె వ‌చ్చేలోపే రోహిత్‌ లాల్‌ చ‌నిపోయినట్లు అక్కడి పోలీసు అధికారి తెలిపారు. వయగ్రా ఓవర్‌ డోస్‌ తీసుకోవడంతో అతడు మృతిచెంది ఉంటాడ‌ని పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. ఓవ‌ర్‌ డోసు తీసుకోవడంతో గుండెపోటుకు గురయి రోహిత్‌ లాల్‌ మరణించి ఉంటాడని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారణకు వచ్చారు.

అతడి గదిలో లభించిన లైంగిక సామ‌ర్థ్యాన్ని రెట్టింపు చేసే కొన్ని మందులు షీట్లు, సప్లిమెంట్లు టెస్టింగ్ కోసం పంపామ‌ని.. రిపోర్టు వ‌చ్చాకే అతడి మృతికి కార‌ణం తెలుస్తుంద‌ని పోలీసులు చెబుతున్నారు. కాబోయే భార్య వస్తున్న విషయం తెలిసింది.. కానీ ఆమె వచ్చిందా? లేదా అనేది ఇంకా తేలలేదు. అన్ని కోణాల్లో విచార‌ణ జ‌రుగుతోంద‌ని అక్కడి పోలీసు అధికారి స‌త్యేంద‌ర్ రావ‌ల్ తెలిపారు. త్వరలోనే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తాయని చెప్పారు. రోహిత్‌ లాల్‌ మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించి కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు.

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు.

