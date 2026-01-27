Python Video: 16 అడుగుల కొండచిలువను ఒంటి చేత్తో పట్టుకున్న యువకుడు.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యమే!

16-foot Python Video Watch Now: స్నేక్ క్యాచర్స్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములను సైతం ఎంతో సులభంగా పట్టుకుంటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఇతర దేశాల్లో పెద్ద పెద్ద పాములను పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన శిక్షణ కూడా తీసుకుంటారు. ఈ శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాత అడవుల్లో ఉన్న పాములను ఇతర జీవుల నుంచి రక్షించేందుకు ప్రత్యేకమైన చర్యలు చేపడుతూ ఉంటారు. అయితే, ఇలాంటి సమయంలో కొంతమంది పాములను రెస్క్యూ కూడా చేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు ఇలాగే ఫ్లోరిడాలోని ఓ చిత్తడి నేలల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన 16 అడుగులు కలిగిన భారీ బర్మీస్ కొండచిలువను ఒంటరిగా పట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్గా మారాయి.
గడ్డిలో ఉన్న భారీ పామును గమనించిన ఆ స్నేక్ క్యాచర్.. వెంటనే దాని దగ్గరికి వెళ్ళాడు.. దాని దగ్గరికి వెళ్లగా బర్మీస్ కింగ్ కోబ్రాగా కనిపించింది. వెంటనే అతను దానిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే ఈ సమయంలో పారిపోయే ప్రయత్నం కూడా చేసింది.. దీనిని గమనించిన అతడు వెంటనే ఆ పాము తలభాగాన్ని పట్టుకోవాలనుకున్నాడు.. దీంతో ముందుగా వెనకనుంచి అతడు వెళ్లి ఎంతో చాకచక్యంగా తన ఎడమ చేతితో తలభాగాన్ని ఒక్కసారిగా పట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అతను ఇతర భాగాన్ని పట్టుకున్నాడు.
అయితే, స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పామును పట్టుకున్న వెంటనే అది.. దాని శరీరాన్ని అతని చుట్టూ రక్షణ కోసం గట్టిగా చుట్టేయడం ప్రారంభించడం మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు.. అయితే ఆయన ఏమాత్రం భయపడకుండా.. అలా చుట్టుకుంటున్న పాము నుంచి నెమ్మది నెమ్మదిగా విడిపించుకునే ప్రయత్నం చేశాడు.. అంతేకాకుండా అలా చుట్టుకున్న సమయంలో ఆ పామును మోసుకెళ్లడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందని ఆయన వీడియోలో పేర్కొన్నాడు. ఇలా చుట్టుకున్న పామును వెంటనే అక్కడి నుంచి వేరొక చోటికి తరలించడం వీడియోలో మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు..
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
ఇలాంటి భారీ పాములను పట్టుకొని రక్షించడం సాహసోపేతమైన చర్య అయినప్పటికీ.. పర్యావరణ పరిరక్షణలో ఒక భాగమని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ బర్మీస్ కొండచిలువలు అడవుల్లో వందలాది మోసలతో పాటు జింకలను ఆహారంగా చేసుకుని తింటున్నాయట.. అంతేకాకుండా గుడ్లు పెట్టి వందలాది పిల్లలకు జన్మనిస్తున్నాయట.. దీనివల్ల వాటి విస్తరణ విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. దీంతో ఇతర జంతువులకు హాని వాటిల్లుతోంది.. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు ఈ పాములను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook