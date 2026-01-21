English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cobra Video: 18 అడుగుల కోబ్రాను.. ఒంటి చేతితో పట్టుకున్న యువకుడు.. వీడియో!

18-foot King Cobra Video: అత్యంత ప్రమాదకరమైన 18 అడుగుల కింగ్‌ కోబ్రాకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఓ స్నేక్‌ క్యాచర్‌ ఈ వీడియోను ఒంటి చేతితో పట్టుకుంటున్న దృశ్యాలు మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 21, 2026, 02:59 PM IST

18-foot King Cobra Video Viral: ప్రకృతిలో కనిపించే అత్యంత ప్రమాదకరమై, ఆకర్షణీయంగా కనిపించే జీవుల్లో పాము ఒకటి.. అలాగే ఇప్పటికీ పాము పేరు వింటేనే వెన్నులో వణుకు పుట్టేవారు ఎందరో ఉన్నారు. అయితే, అత్యంత ప్రమాదకరమైన, పొడవైన విష సర్పాల్లో కింగ్‌ కోబ్రా ఒకటి.. ఇది పాములన్నింటిలో చాలా విషపూరీతమైనది. దీని ఒక్క కాటు మూడు నుంచి నాలుగు జీవులను ఎంతో సులభంగా చంపేస్తుంది. అయితే, గత కొద్ది రోజుల నుంచి ఈ పాములు అడవుల నుంచి జనావాసాల్లోకి సంచారం చేస్తున్నాయి. తాజా వీటిని పట్టుకున్న సమయంలో కొంతమంది స్నేక్‌ క్యాచర్స్‌ సోషల్ మీడియాల్లో వీడియోలు పోస్టు చేస్తున్నారు. ఇవి విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. 

సాధారణంగా కింగ్‌ కోబ్రాలు 10 నుంచి 13 అడుగుల పొడవు ఉంటాయి. కానీ కొన్ని సందర్బాల్లో ఇవి దాదాపు 18 అడుగుల వరకు పొడుగు ఉంటాయి. ఇంతటి పొడవున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన విష సర్పాల్లో ప్రపంచంలో ఇది ఒకటి. అంతేకాకుండా ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన చాలా మంది ఈ నాగుపామును పాములను తినే విష సర్పంగా పిలుస్తారు. అయితే, ఇప్పుడు ఇలాంటి పాముకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

ఈ వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ స్నేక్‌ క్యాచర్‌ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పామును కింద కూర్చుని పట్టుకునేందుకు ప్రత్నించడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ముందుగా ఆతను ఈ పామును తన ఎడమ చేతితో పట్టుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత అతను తన చేతితో అటు ఇటు అంటూ పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. అయితే, ఈ సమయంలో చాలా సార్లు దానిని సులభంగా పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. కానీ ఈ సమయంలో అతనిపై ఆ పాము దాడి చేసేందుకు ప్రత్నిస్తుంది.

ఇలా కొద్ది సేపటి వరకు ఆ పామును అలాగే ఆట పట్టించి.. నెమ్మదిగా అతను ఆ ప్రమాదకరమైన కింగ్‌ కోబ్రా పట్టుకుంటారు. ఎంతో నెమ్మదిగా ఆ పామును పట్టుకుని ఒంటి చేతుతో పైకి లేపేస్తాడు. ఈ సందర్భంలోనే అక్కడే ఉన్న మరో స్నేక్‌ క్యాచర్‌ ఈ వీడియోను తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోను @sarpmitra.akashjadhav అనే యూట్యుబ్‌ ఛానెల్‌ నుంచి పోస్ట్‌ చేశారు. ఇప్పటి వరకు దీనిని రెండు లక్షల మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. 

